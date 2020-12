Agilyx inngår intensjonsavtale om konvertering av plastavfall

Agilyx Corporation og A.Eon Holdings Pty Ltd, et selskap som utvikler bærekraftige energiløsninger, har inngått en intensjonsavtale om å evaluere bygging av et anlegg i kommersiell skala for konvertering av plastavfall til energi ved hjelp av Agilyx’ teknologi, fremgår det av en børsmelding onsdag.

Anlegget som skal vurderes vil ha en kapasitet på 50 tonn pr. dag. Dette er et steg mot Agilyx’ mål om en kapasitet på 260 tonn pr. dag under utvikling, innen utgangen av 2020.

Det planlagte anlegget vil ligge i Melbourne i delstaten Victoria i Australia.