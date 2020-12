Selger Adevinta-aksjer for 2 milliarder kroner

SELGER: Kjersti Løken Stavrum, adm. direktør i Blommenholm Industrier og Stiftelsen Tinius, selger rubrikk-aksjer for snaut to milliarder i Adevinta.

SELGER: Kjersti Løken Stavrum, adm. direktør i Blommenholm Industrier og Stiftelsen Tinius, selger rubrikk-aksjer for snaut to milliarder i Adevinta. Foto: Iván Kverme

Tirsdag ettermiddag kom meldingen om at Blommenholm Industrier har engasjert Arctic og SEB for å vurdere et salg av inntil 15 millioner aksjer i Adevinta.

Onsdag morgen kom meldingen fra Adevinta om at salget, som tilsvarer 2,2 prosent av utesteånde aksjer, er gjennomført.

Aksjene ble solgt for 129 kroner per aksje, hvilket gir en total inntjening på like under 2 milliarder kroner for transaksjonen.

Blommenholm Industrier kontrolleres av Tinius-stiftelsen og er med i styret i både Adevinta og Schibsted. Det går frem av børsmeldingen at målet med å selge aksjer er å frigjøre likviditet. Blommenholm Industrier er en langsiktig aksjonær i Schibsted.

Blommenholm Industrier sitter på 26,5 prosent av utestående A-aksjer i Schibsted, og 23 prosent av utestående B-aksjer i Schibsted.

Etter et nedsalget på 15 millioner aksjer, vil Blommenholm fortsatt sitte på drøyt 24 millioner Adevinta-aksjer. De resterende aksjene har blitt satt i en lock-up-avtale i 90 dager.