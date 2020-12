Meglerhus kutter i både Schibsted og Adevinta

Schibsted får kursmålet sitt satt ned 15 kroner, til 145 kroner pr. aksje. Mens Adevinta får kursmålet nedjustert fra 420 kroner til 375 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Begge har en hold-anbefaling som blir gjentatt av meglerhuset.

Grunnen til at Kepler har satt ned Schibsted, kommer etter Nettbil-salget ble prognosene for markedsplasser satt ned med 2 prosent av meglerhuset frem til 2022. For Adevinta forventer meglerhuset at kostnadene vil vokse for at bransjen skal vokse videre.