Amerikanske myndigheter saksøker Facebook

Søksmålet var ventet, og det ventes at rettsavgjørelsen vil bli viktig ikke bare for Facebook, men også for de andre store, dominerende nettselskapene.

Delstatsmyndighetene i New York opplyste onsdag at 48 delstater saksøker Facebook for brudd på konkurranselover som skal hindre kartellvirksomhet og at selskaper får dominerende markedsmakt.

De føderale myndighetene har samtidig levert et separat søksmål.

Kravet er blant annet at Facebook selger ut Instagram og WhatsApp, tjenester som har millioner av brukere og er en del av Facebooks «familie» av tjenester.