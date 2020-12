Huddlestock sikret intensjonsavtale med storbank - venter større omsetning

Huddlestock Fintech skriver i en børsmelding at selskapet har inngått en intensjonsavtale med en europeisk storbank, som ikke er navngitt. Huddlestock skal komme med en programvareløsning som skal koble banken og deres klienter opp BNP Paribas' handelsplattform.

Det er håp om å skrive under en endelig avtale i januar. Det ventes at produktet lanseres første halvdel av neste år. Av børsmeldingen går det frem at avtalen kan øke Huddlestocks inntekter markant. Selskapet budsjetterer nå med en økning i inntektene på over 50 prosent mellom 2021 og 2024, og forventer at periodens resultat også vil bli bedre.

– Teknologien vil hjelpe banken og deres kunder å finne investeringsmuligheter som aksjer og andre finansielle instrumenter som er bærekraftige, sier konsernsjef John E. Skajem.