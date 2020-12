Eksodus fra Silicon Valley – IT-gigant melder flytting

Den amerikanske programvarekjempen Oracle har besluttet å flytte hovedkontoret sitt fra Redwood City i California til Austin i Texas, ifølge Reuters.

Oracle er dermed seneste aktør ut til å forlate Silicon Valley etter at coronapandemien har utløst et større skifte mot mer fjernarbeid og fått selskaper til å revurdere Californias høyere driftskostnader og skatter, skriver nyhetsbyrået.

Nylig har Hewlett Packard Enterprise meldt flytting fra California til Texas, mens dataanalyseselskapet Palantir Technologies meldte flytting fra California til Denver i Colorado i høst.

Dessuten har Tesla-sjef Elon Musk meldt flytting fra California til Texas denne uken.

I en melding opplyser Oracle at ansatte nå kan velge hvilket kontor de vil jobbe fra og bestemme selv om de skal jobbe hjemmefra fulltid eller deltid.

Oracle er allerede etablert i Austin, med en campus som ble opprettet for to år siden for å møte sterkere etterspørsel for sine skytjenester.

FRAFLYTTING: Her Oracles hovedkontor i Redwood City i California. Foto: Bloomberg

Mer fleksibilitet for ansatte

– Oracle implementerer en mer fleksibel policy for hvor ansatte kan jobbe fra, og har endret hovedkontor fra Redwood City til Austin. Vi tror dette posisjonerer Oracle best for vekst og gir våre ansatte mer fleksibilitet rundt hvor og hvordan de jobber, sier en Oracle-talsperson til CNBC.

Oracle hadde ved utgangen av mai rundt 135.000 ansatte.

Ifølge Bloomberg, som omtaler Silicon Valley-fraflyttingen som en eksodus, vil IT-giganten beholde lokalene i Redwood City samt kontorene i Santa Monica, Seattle, Denver, Orlando, Florida og Burlington i Massachusetts.