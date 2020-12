Musks kamp mot skatten

Elon Musk kunngjorde for et par dager siden at han flytter til Texas. Han sa det var for å komme nærmere virksomheten SpaceX, og kunne følge med på utviklingen til den nye Tesla-fabrikken som bygges utenfor byen Austin i Texas. Selv om hovedkontoret til Tesla er i Palo Alto og SpaceXs hovedkvarter er i Los Angeles-området, begge i California.

Gransker forretningsforhold

Elon Musk blir derimot ikke den første milliardæren som flytter ut av USAs mest folkerike stat. Men akkurat som de norske millionærene som flytter til Bø, kommer Musk til å lære at det ikke holder å bare bytte folkeregistrert adresse.

I California er det mange revisorer som utelukkende jobber opp mot skattebetalere som hevder å ha forlatt staten, skriver Bloomberg. Revisjoner rundt oppholdt kan ta flere år å fullføre, og inkluderer granskning av forretningsforhold, familie- og samfunnstilknytning samt plasseringen av verdifulle eiendeler som kunstverk og arvestykker.

– For at Musk skal lovlig skal skifte bosted for hvor han skatter, må han frigjøre seg fra sine California-kontakter i den grad at sentrum av livet hans flytter til Texas, sier Christopher Manes, en advokat som spesialiserer seg på emnet, til Bloomberg.

I California sier dessuten lovverket at man må skatte av inntekter som kommer fra kilder i staten, selv om man ikke selv har bostedsadresse der. Dette kan blant annet omfatte inntekter Musk får fra opsjoner som ble opptjent mens han var bosatt i California, eller som han har fått som fortjeneste gjennom bedriftene hans i staten.

Det at Musks ekskone og deres fem sønner vil fortsatt oppholde seg i California, og det vil fortsatt være tusenvis av ansatte som jobber der, kan sees på noe som bevis på at Musk fortsatt har sterke bånd til staten, mener Manes.

Ingen inntektsskatt

Det er likevel mye penger å hente ved bytte stat. California har den høyete inntektsskatten i USA – 13,3 prosent, mens stater som Texas, Nevada og Florida ikke har inntektsskatt i det hele tatt. Så lenge revisorene er overbevist om at de faktisk bor i en av de statene da.

Flere bedrifter og milliardærer vurderer å bli skatteflyktning i eget land. Oracle meldte før helgen at de skal flytte hovedkontoret sitt fra Redwood City i California til Austin, Texas. Mens tidligere denne måneden kunngjorde Hewlett Packard at de flyttet hovedkvarteret til Houston.

I tillegg var podcastvert Joe Rogan ut og sa at han skulle flytte fra Los Angeles til Texas like etter at han hadde signert en avtale verdt 100 millioner dollar med Spotify.

– Selvtilfredse

Musk var ute og kritiserte California for å drive selskaper ut av staten, og sammenlignet staten med et idrettslag som er vant til å vinne og som er blitt selvtilfreds, ifølge Fox Business.

– Du har en skog med redwoods og de små trærne kan ikke vokse, sa Musk til Wall Street Journal da han annonserte at han skulle flytte til Texas fordi han var blitt så frustrert over USAs største stat, og la til at han mente at California tar innovatører for gitt.

Ifølge Bloomberg har politikere i flere stater, blant annet i California og New York, tatt til orde for å heve skattene for de rike på grunn av pandemien. Flere har likevel advart om at høyere skatter på de velstående kan gjøre at de rike innbyggere ikke kommer tilbake til staten etter at pandemien er over.