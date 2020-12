SEB ser nytt potensial i Adevinta

OPPSIDE: SEB Equities ser oppside i Adevinta. Her ved konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

OPPSIDE: SEB Equities ser oppside i Adevinta. Her ved konsernsjef Rolv Erik Ryssdal. Foto: Iván Kverme

SEB oppgraderer Adevinta til kjøp fra hold, men nedjusterer kursmålet til 160 kroner per aksje, fra tidligere 165 kroner.

Kursmålet impliserer at meglerhuset ser en 20 prosents oppside i aksjen.

SEB peker på at aksjen har gjort det svakere enn både sammenlignbare selskaper og den lokale indeksen over de siste to til tre månedene.

«Vi mener bekymringer om begrensede prisøkninger i 2021 er godt kjent blant investorer, samtidig som sektorrotasjon har hatt en negativ effekt på kursutvikling, og vi mener derfor det er på tide å kjøpe igjen», skriver Markus Bjerke, analytiker i SEB, i analysen.

De siste 19 månedene har SEB gitt Adevinta to kjøps- og to holdanbefalinger. I holdperiodene falt aksjen i snitt 7,8 prosent, mens den i kjøpsperiodene steg 38 prosent.

Det nedjusterte kursmålet kommer som følge av valutaeffekter i euro mot norske kroner.