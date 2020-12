Hanne Rønneberg, styremedlem i Multiconsult , har i dag kjøpt 500 aksjer i Multiconsult.

Aksjene ble handlet til en snittkurs på 126 kroner per aksje, hvilket gjør at totalsummen for aksjene var 63.000 kroner.

Etter kjøpet eier Rønneberg 2.220 aksjer i Multiconsult.