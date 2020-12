Flere av Googles tjenester var nede

PROBLEMER: For Google.

PROBLEMER: For Google. Foto: NTB

Flere av Googles tjenester som Youtube, Gmail, Google Disk og Google Drive hadde problemer mandag ettermiddag. Det er usikkert hva som forårsaket problemene. Ved 14-tiden virker ting å fungere som normalt.

Ifølge nettsiden downdetector.com har antallet rapporter om problemer med Googles tjenester skutt i været. For YouTube er det snakk om over 100.000 rapporter i løpet av en time mandag, og for Gmail er det også mange titusen.

Googles søkemotor virker å fungere fortsatt.

Kommunikasjonssjef for Google i Sverige og Finland, Joakim Larsson, bekreftet overfor Dagens Industri at de har problemer.

– Ja, vi har forstått det, og vi ser på det akkurat nå, sier han.