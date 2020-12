Reddit bekreftet søndag at de kjøper Dubsmash. Det er et selskap som står bak en plattform for korte videoer i sosiale medier. Det er en rival til svært populære TikTok.

Det er ikke kjent hva Reddit betaler for Dubsmash, men det skal være en miks av kontanter og aksjer, ifølge Reuters.

Dubsmashs app har blitt lastet ned nesten 200 millioner ganger.