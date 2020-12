VIL INN I STYRET: – Når styret anbefaler et så dårlig alternativ har de ikke noe annet valg enn å trekke seg hvis budet ikke går gjennom, sier Jens Rugseth som mener Infront har et «ekstremt» potensial, men prises som et selskap som leier ut melkeramper. Foto: Siv Dolmen