Robinhood i hardt vær – anmeldes av stat for å ikke beskytte unge

The Massachusetts Securities Division skal i dag anmelde Robinhood, ifølge Wall Street Journal.

Et utkast av anmeldelsen viser at Massachusetts mener Robinhood markedsfører seg aggressivt mot uerfarne investorer og ikke har lagt til rette for beskyttelse mot dem selv.

Dette er ikke første gang Robinhood er i hardt vær. Tidligere i år kom den triste nyheten om at en ung gutt tok sitt eget liv etter han trodde han hadde satt familien i dyp gjeld.

Staten hevder Robinhood utsetter investorer for «unødvendig trading-risiko» og kommer til kort hva gjelder standarden staten har satt som krever at meglere viser at de vil kundens beste.

William Galvin, sekretær i Commonwealth of Massachusetts, forteller til WSJ at anmeldelsen skal beskytte unge investorer.

– Appen er ikke presentert som seriøs investering med en alvorlig risiko. Den er presentert som et spill man kan vinne, sier han.

Anmeldelsen fortsetter med å hevde at Robinhood-appen oppfordrer til konstant bruk av appen gjennom det de kaller «gamification» – å gjøre et verktøy likt et spill. Staten mener også Robinhood har godkjent handler uten nødvendige kvalifikasjoner.

– Vi er bestemt på å operer med integritet, gjennomsiktighet og i tråd med alle lover og regler, sier en talskvinne i Robinhood til WSJ.