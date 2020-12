Russland pekes ut som ansvarlig for storstilt hackerangrep

Mangelen på uttalelser som søker å holde Russland ansvarlig, reiser tvil om det vil komme noe raskt svar fra USA. Etter alt å dømme vil gjengjeldelse, enten i form av sanksjoner, rettslige skritt eller tiltak på datasiden, bli overlatt til påtroppende president Joe Biden og hans regjering.

Microsoft opplyste sent torsdag mer enn 40 av deres kunder var rammet av skadelig programvare, såkalt malware. Denne programvaren skal blant annet ha blitt installert hos de amerikanske finans- og handelsdepartementene, der de ga hackerne tilgang til den interne epostutvekslingen.

Flere medier melder også at energidepartementet er rammet. Departementet er ansvarlig for håndteringen av USAs atomvåpen, men har understreket at sikkerheten rundt dette ikke er blitt rammet.

Russland avviser at de står bak angrepet, som har fått navnet Sunburst og ser ut til å ha vedvart i flere måneder før det ble oppdaget.

– Jeg antar at den påtroppende regjeringen vil ha en meny over hvilke tiltak som er mulige, og deretter velger hva de vil gjøre, sier Sarah Mendelson, som er professor i statsvitenskap ved Carnegie Mellon University.

Det er ikke uvanlig at en regjering vil vente med å gå ut med offentlige beskyldninger om hvem som står bak hackerangrep, fram til tilstrekkelige bevis er innhentet. I dette tilfellet har amerikanske representanter fortalt at de ganske nylig er blitt oppmerksom på at utenlandske aktører har hatt tilgang til systemene i så mye som ni måneder uten å bli oppdaget.

President Donald Trumps svar, eller mangelen på svar, blir imidlertid nøye fulgt. Han har så langt lagt ned svært mye innsats i et forsøk på å få omstøtt resultatet av forrige måneds presidentvalg, som han tapte. Trump har tidligere også nektet å erkjenne amerikanske etterretningstjenesters og analytikeres konklusjon om at Russland blandet seg inn i valget han vant i 2016.

– Utilgivelig stillhet

Uttalelsene fra amerikanske myndigheter om saken har så langt ikke nevnt Russland. Da han ble spurt om russisk innblanding i et radiointervju mandag, erkjente utenriksminister Mike Pompeo at Russland jevnlig forsøker å angripe amerikanske servere, men skiftet raskt tema til trusler fra Kina og Nord-Korea.

Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow ville heller ikke legge skylda på Kreml da han ble spurt om saken.

– Folk sier det er Russland. Jeg vet ikke noe om det. Det kan være andre land, sa han.

De demokratiske senatorene Dick Durbin og Richard Blumenthal, som torsdag ble brifet om dataangrepet i et fortrolig møte i Senatets komité for de væpnede styrkene, var i etterkant tydelige på at Russland var utpekt som den skyldige.

Tidligere presidentkandidat Mitt Romney gikk fredag hardt ut mot partikollega Trump og beskyldte ham for å ha vist «utilgivelig stillhet og mangel på handling» i saken.

– Dataangrepet er som om russiske bombefly skulle ha fløyet uoppdaget over hele landet vårt gjentatte ganger, skrev Romney på Twitter.

Proaktiv

Hva Biden kan tenkes å gjøre med saken når han tar over, er uklart. Barack Obamas regjering, der Biden var visepresident, fikk i etterkant skarp kritikk for ikke å ha handlet mer aggressivt da Russlands innblanding ble oppdaget i 2016.

I en uttalelse torsdag sa imidlertid Biden at hans regjering ville være «proaktiv» i innsatsen for å forhindre cyberangrep. Han sa også at de som står bak, må regne med å betale.

Et svar kan starte med en offentlig erklæring om at Russland regnes som ansvarlig, noe som ifølge AP er konklusjonen som så langt er trukket av amerikanske sikkerhetstjenester. En slik erklæring kan imidlertid ta tid.

Det tok uker før Obamas regjering gikk offentlig ut og sa at Nord-Korea sto bak hackerangrepet mot Sony Pictures Entertainment i 2014, og før daværende etterretningssjef James Clapper slo fast at Kina var hovedmistenkt for angrepet mot Office of Personnel Management, etaten med ansvar for personaladministrasjon.

