Betaler titalls millioner hver uke for testing av ansatte

Google vil tilby sine ansatte gratis ukentlig coronatesting som de kan utføre selv hjemme, melder Reuters og viser til Wall Street Journal. Ordningen utføres i samarbeid med BioIQ.

I første omgang vil tiltaket gjelde selskapets ansatte i USA, men nettgiganten har planer om å utvide tilbudet til å dekke bemanningen verden rundt i løpet av det kommende året.

En Google-talsperson sier selskapet har rullet ut testutstyr til alle sine 90.000 ansatte i USA denne uken. Testingen er ikke pliktig, men Google anbefaler de ansatte å teste seg hver uke.

50 dollar pr. test

Ordningen innebærer ukentlig hjemmetesting med vattpinner og laboratorieanalyse.

Den skal angivelig ha vært så populær at en nettside for ordningen hos BioIQ brøt sammen kort tid etter lansering, ifølge teknologinettstedet The Verge.

Google betaler 50 dollar pr. smittetest, ifølge WSJ. Det betyr opp mot 4,5 millioner dollar i utgifter hver uke dersom alle 90.000 tester seg ukentlig. Det tilsvarer over 38 millioner kroner.