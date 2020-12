Skygigantene til krig om gamerne

Om strømmegigantene har hatt et godt år, har 2020 vært enda bedre for spillselskapene.

Mens Netflix er opp 67 prosent siden Norge gikk i coronadvale 12. mars, er sektorindeksen Solactive Video Games & Esports Index opp 108 prosent i samme periode.

Indeksen inkluderer spillgiganter som Activision Blizzard (Call of Duty og World of Warcraft) og Electronic Arts (FIFA, NHL og Madden) – to aksjer som har sett en oppgang på henholdsvis 50 og 31 prosent i år.

Men selv om gamingindustrien har tjent mye på at folk bruker mer tid hjemme, har pandemien forårsaket store utfordringer for utviklerselskapene.

Stengt ute

Spillproduksjonsselskapene har tradisjonelt vært avhengige av å ha riktig folk på plass lokalt der selskapene har investert i kraftig og kostbar maskinvare. Coronarestriksjonene har imidlertid stengt de ansatte ute av kontorene og bidratt til at spillutvikling nå er på full fart over i skyen.

Under forrige ukes Reinvent-konferanse, lanserte Amazon Web Services (AWS) flere gamingrelaterte nyheter, deriblant muligheten for å flytte hele utviklingen over på AWS' skytjenester.

Leie av serverkapasitet i stedet for å investere i egne servere har vært standardpraksis blant gratisspillutviklerne, men nå er også de tyngre titelene på vei over i skyen.

– Man trenger ikke lenger å investere i egne fysiske servere. Selskapene kan nå gjøre hele utviklingen uten å eie en eneste maskinvaredel, sier Eric Morales, sjef for AWS Gaming i EMEA.

Blant nyhetene selskapet lanserte forrige uke var støtte for Nvidias RTX grafikkteknologi og Mac OS' utviklerverktøy for mobilapplikasjoner.

– I dag kan du få tilgang på kraftig maskinvare og verktøy direkte i skyen, i tillegg til at selskapene har mulighet til å hyre inn de beste talentene fra hele verden uten å måtte samles, sier han.

Salgsargumentet er at man ved å utvikle i skyen minimerer risikoen, får kortere utviklingstid og reduserer kostnadene sammenlignet med å eie eget utstyr.

Strammer grepet

Flere av de store selskapene velger å både utvikle og kjøre spillene i skyen, deriblant Ubisoft (bl.a. Assasin's Creed) og Epic Games (Fortnite). I januar inngikk Activision Blizzard en flerårig avtale med Google om et skysamarbeid og også Microsoft er på ballen med Xbox i skyen.

De tre største skyleverandørene har også hver sin spillstrømmingstjeneste under utvikling, kalt Amazon Luna, Google Stadia og Microsoft xCloud.

Men ifølge Morales, betyr ikke overgangen til sky slutten for maskinvaren. Han poengterer at strømming av spill krever enormt høy nettkapasitet på brukersiden. Derimot tror han en hyrbid med en lokal klient i kombinasjon med at mye av spillet kjøres i skyen og edge computing i større grad er fremtiden.

– Et godt eksempel er Fortnite, hvor vi nylig satte rekord med 15,3 millioner spillere inne i samme kamp samtidig, sier Morales.