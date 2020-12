Norsk sensorteknologi med i kampen om America’s Cup

– Mest av alt er det veldig spennende utfordring, men og en voldsom anerkjennelse for oss at de valgte vår teknologi, sier Finn Ivar Marum, daglig leder i Nortek.

Det norske teknologiselskapet Nortek har bygget en pengemaskin på sensorteknologi som måler hvordan vannet i hav, innsjøer og elver beveger seg. Kundene er hovedsakelig internasjonale havforskningsmiljøer og havteknologiselskaper der Nortek utstyrer fjernstyrte undervannsdroner (ROVer og AUVer) som må tåle ekstreme dybder.

Selskapets seneste oppdragsgiver er imidlertid i en helt annen, ekstrem ende av skalaen.

Med en topphastighet på 50 knop og et budsjett på over milliard kroner skal Nortek sammen med Ineos Team UK være med å kjempe i verdens gjeveste regatta, America’s Cup, som går av stabelen neste år.

– Vi lever ikke av dette, men ved å teste teknologien sammen med Ineos bryter vi noen barrierer og får prøvd oss i performance-kategorien. Flere fartøyer i fremtiden vil flyttes over på foil, og den erfaringen vi får med oss fra dette er overførbar til nye prosjekter, sier Marum.

Måler reell hastighet

Partnerskapet kom i stand under et møte tre år tilbake, som følge av at Nortek bistod Puma under Volvo Ocean Race i 2008-09.

Produktet Nortek leverer er en fartsmåler kalt Doppler Velocity Log, som sitter montert i båtens foiler og ved hjelp av akustikk måler den reelle hastigheten båten beveger seg gjennom vannet.

HIGH-TECH: Norteks Doppler Velocity Log-måleenhet sitter montert i AC75-båtens foiler (hvit firkant) og tar hensyn til havstrømmer og bevegelser i vannet når den måler båtens hastighet gjennom vannet. Foto: Ineos Team UK

Torstein Pedersen, produktsjef i Nortek, forteller at mens andre måleinstrumenter, som GPS, kalkulerer hastigheten over grunn (speed over ground), tar Norteks måleinstrument hensyn til havstrømmer og bevegelser i vannet for å gi en nøyaktig måling av båtens hastighet gjennom vannet (speed through water). Navigasjonssystemet fôres med data og skal gi et mer helhetlig navigasjonsgrunnlag for seilerne om bord.

– Teamet har base i Portsmouth, hvor det er sterke havstrømmer som har stor påvirking på målingene, sier Pedersen.

I et år hvor America’s Cup er blitt utsatt og lagene i stor grad har vært overlatt til seg selv, uten mulighet til å teste seg mot andre, er nøyaktig hastighetsmåling blitt desto viktigere.

Måles opp mot Formel 1

Regattaen er av mange ansett som verdens gjeveste rikmannsport, elsket av eliten og betalt for av pengeadelen. Men den er også ansett som den mest sammenlignbare sporten med Formel 1. Foruten å hente inn verdens beste seilere, er racet i stor grad et ingeniørkappløp med teknologi som ligger helt i front.

– Nøyaktigheten Ineos krever av sensorene benchmarkes mot Mercedes’ Formel 1-lag. Det blir ikke mer avansert enn dette, sier Pedersen.

STOLT: Finn Ivar Marum, daglig leder i Nortek, sier samarbeidet ikke er av stor økonomisk betydning, men en anerkjennelse av selskapets teknologi. Foto: Anders Horntvedt

For Nortek, som ble startet av DNV GL-ansatt Atle Lohrmann i 1996 og har siden 2014 hatt et samlet resultat før skatt på 257 millioner kroner, er deltagelsen i liten grad av økonomisk betydning.

Men med 90 prosent av en omsetning nær 300 millioner kroner i fjor fra eksport til utlandet, er det et utstillingsvindu i aller øverste klasse.

– Det er en god måte å få vist frem at vi ligger helt i forkant av teknologien, og at den er robust, sier daglig leder Marum.