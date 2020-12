Aker-datter skal samarbeide med verdens største oljeselskap

IT-selskapet Cognite, med Aker som majoritetseier, har signert en joint venture-avtale med Saudi Aramco Development Company, et datterselskap av verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, fremgår det av en børsmelding mandag.

Avtalen er et av initiativene i den tidligere signerte Memorandum of Understanding (MoU) og har til hensikt å etablere et nytt selskap for å fokusere på digitalisering på tvers av selskaper i Saudi-Arabia og i tilhørende regioner.

Aramco og Cognite skal etter planen etablere selskapet i 2021 og vil eie henholdsvis 51 og 49 prosent i det nye selskapet.

Cognite skal bidra med deres dataplattform, Cognite Data Fusion, som kjerneteknologi, noe som vil gi Aramco øyeblikkelig tilgang til ny og historiske data på tvers av IT-systemer. Det vil gjøre det mulig å skalere selskapets Digital Transformation Program. Cognites opprinnelige fokus har vært å hjelpe Aramco med å fremme analyser og Al-prosjekter kombinert med digitale tvilling-løsninger.

«Vi har stor tro på samarbeidet med verdens største integrerte olje- og gasselskap. Ved å benytte Cognites digitale kompetanse kan vi bidra til den digitale transformasjonen mellom selskaper i tung-industrien», uttaler Aker-sjef Øyvind Eriksen i børsmeldingen.