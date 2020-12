Milepæl for Zwipe – ruller snart ut biometriske kort

EMVCo har tildelt Idemia et ICCN-sikkerhetssertifikat for neste generasjons chip for biometriske kort – en chip Zwipe har rett til å distribuere globalt, går det frem av en børsmelding.

Idemia er en verdensledende aktør innen såkalt augmented identity-teknologi.

«Dette er et stort skritt i retning av å levere på vår felles visjon om et rimelig biometrisk kort for alle. I en kontekst der global etterspørsel etter kontaktløse betalinger er inne i en boom, er biometriske kort best posisjonert for sikre hygieniske og praktiske betalinger», heter det.

Tildelingen av sikkerhetssertifikatet karakteriseres som en milepæl, og kortene er ifølge meldingen klare til å rulles ut i andre halvår 2021.