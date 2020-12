Kongsberg forlenger med amerikanere

Kongsberg Satellite Services, et selskap i Kongsberg Gruppen , har inngått en kontrakt for leveranse av bakkestasjon­stjenester for datamottak fra og kontroll med optiske jordobservasjons­satellitter, går det frem av en børsmelding.

Kontrakten er en utvidelse og forlengelse på 280 millioner av en eksisterende kontrakt med amerikanske Maxar. Kontraktssummen estimeres nå til 680 millioner kroner i perioden 2021-26.

Les mer her.