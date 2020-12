Musk funderer på å flytte hele Tesla-balansen til bitcoin

Elon Musk har skapt stor oppstandelse for sine Twitter-meldinger søndag. Først tvitret han om dogecoin, og så spurte han om å konvertere «store transaksjoner» av Teslas balanseregnskap til bitcoin.

Michael Saylor, adm. direktør i Microstrategy og bitcoin-tilhenger, sendte i en Twitter-melding ut en anbefaling til Musk om å konvertere dollarverdiene i Tesla til bitcoin.

«Gjør aksjonærene dine en 100 milliarder dollar stor tjeneste og flytt balansen fra dollar til bitcoin. Andre vil følge i dine fotspor og tjenesten vil vokse til å bli en 1.000 millioner dollar stor tjeneste», skrev Saylor.

Responsen fra Saylor kom etter at Musk la ut et noe utfordrende bilde der han viser sin interesse for bitcoin.

Are such large transactions even possible? — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

«Er så store transaksjoner engang mulig?», spurte Musk som respons til Saylor.

Flere andre forsikret ham om at det er mulig, blant andre Saylor som fortalte at han har kjøpt mer enn 1,3 milliarder dollar i bitcoin og kan dele sin oppskrift offline.

Hittil i år har bitcoin over tredoblet seg i verdi og i forrige uke gikk kursen over 23.000 dollar for første gang i historien.