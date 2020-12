IBM kjøper finsk skyselskap

IBM kunngjorde mandag at det har kjøpt det finske skyselskapet Nordcloud, ifølge CNBC. Beløpet er ikke offentliggjort.

Nordcloud ble grunnlagt i 2011 og har hovedkontor i Helsinki, og har en omsetning på rundt 50 millioner euro, skriver CNBC.

– IBMs oppkjøp av Nordcloud legger til den typen kompetanse som vil drive våre kunders digitale transformasjoner, samt videre støtte bruk av IBMs skyplattform, sa John Granger, COO i IBM Global Business Services.

– Nordclouds verktøy, metoder og talent sender et sterkt signal om at IBM er forpliktet til å levere for våre kunder, legger han til.

