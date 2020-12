– Dette er neste nivå. Som første gang du så en iPhone

Apple går videre med selvkjørende biler, og har som mål å være klar med en personbil med banebrytende batteriteknologi i 2024, opplyser personer med kjennskap til saken til Reuters.

Det såkalte «Project Titan» har gått i rykk og napp siden starten i 2014, og så sent som i fjor sparket Doug Field 190 personer fra teamet. Field hadde da returnert fra Tesla året før for å lede prosjektet.

Men siden skal altså Apple ha gjort nok fremskritt til å sette seg mål om en personbil i 2024.

– Batteriet er «neste nivå»

I sin batteriteknologi planlegger Apple å bruke et unikt «monocell»-design der mer aktivt materiale kan pakkes inn i batteriet, noe som potensielt gir bilen større rekkevidde. Designet kan også redusere batterikostnaden «radikalt».

– Dette er neste nivå. Som første gangen du så en iPhone, sier den ene av Reuters-kildene.

Det er ifølge nyhetsbyrået uklart hvem som vil produsere Apple-bilen, men kildene forventer Apple til å inngå partnerskap med en bilprodusent. Og det er fortsatt en sjanse for at Apple vil integrere sitt selvkjørende system i en bil produsert av en tradisjonell bilprodusent heller enn at iPhone-produsenten skal selge en bil med Apple-merkenavnet.

Apple selv har ifølge Reuters avslått å kommentere sine planer og fremtidige produkter.