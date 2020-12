Fintech-selskap med tysk samarbeid – aksjen skyter i været

Huddlestock Fintech annonserer samarbeid med den tyske investeringsbanken Baader Bank for sitt heleide datterselskap Huddlestock Systems GmbH.

Huddlestock skal sørge for trading med lave kostnader for investeringsbankens kunder. Baader Bank er den viktigste likviditetstilbyderen på den tyske Gettex-børsen. Gjennom samarbeidet vil Huddlestock kunne tilby kundene å handle aksjer uten kurtasje i over 20.000 av de mest populære finansielle instrumentene.

– Dette partnerskapet vil hjelpe med å sette Huddlestock på toppen av meglerlisten i Tyskland, sier John Skajem, Huddlestocks konsernsjef.

Nico Baader, styreleder i Baader Bank, kommenterer at han er imponert over Huddlestocks teknologi.