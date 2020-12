Xplora Technologies har inngått avtale med tyske Gigs GmbH om å starte integrasjon for 2021-lanseringen av Xplora Connect, går det frem av en børsmelding.

– Xplora Connect-plattformen vil være en sann «game changer» for IoT (internet of things, red. anm) og «wearables». Våre sluttbrukere vil ha den absolutte frihet til å onboarde en global tilkoblingsløsning for sine enheter med bare noen få klikk, sier toppsjef og gründer Sten Kirkbak i en kommentar.

Han mener Xplora Connect vil redusere prisstrukturen for IoT og «wearables» betydelig.

– Dette er en veldig viktig milepæl for selskapet og vår evne til å generere lønnsom gjentakende omsetning og videre skalerbarhet i 2021, fortsetter Kirkbak.