Bill Gates og Volkswagens batteristartup gir gass på børs

QuantumScape er en av Wall Streets heteste startups. Med Volkswagen og Bill Gates på eiersiden skal selskapet revolusjonere elbilbransjen med høyteknologiske batterier.

Bill Gates og Volkswagen på eiersiden

Selskapet ble etablert i 2010 og Bill Gates var tidlig inne på eiersiden. Volkswagen eier i dag i overkant av 30 prosent av selskapet og har investert til sammen 300 millioner dollar, hvorav mestemarten er investert i 2020. Bilprodusenten kom først inn på eiersiden i 2012.

I tillegg til å være en av hovedaksjonærene skal Volkswagen fungere som en partner i et joint venture. Målet er å akselerere utviklingen av batteriteknologi og deretter produsere det i komersiell skala. Selskapet estimerer en omsetning på 6,4 milliarder dollar og et driftsresultat på 1,6 milliarder dollar innen 2028.

«Dessverre tar det lang tid å få batterier på markedet. Vi må oppskalere produksjonen og bygge teknologier», forklarte toppsjef Jagdeep Singh til Yahoo Finance nylig, som ikke forventer å starte med produksjon før i 2025.

Børsrakett

Ifølge QuantumScape skal selskapets batterier kunne lade opp 80 prosent av kapasiteten på 15 minutter. I tillegg vil ikke batteriet være brannfarlig og har dobbelt så høy energitetthet som avanserte komsersielle litiumbatterier.

Aksjen er notert i New York og har steget 593,4 prosent de siste tre månedene. De siste fem dagene har aksjen hoppet 111,7 prosent. Store deler av oppgangen kom etter at Apple kunngjorde at det skal produsere egne selvkjørende biler. Flere spekulerer i om Apple vil bruke QuantumScapes teknologi, noe som sendte aksjen opp 38,8 prosent tirsdag.