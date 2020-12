– Vi har fortsatt troen på rotasjonen mot verdiaksjer

Teknologiselskapene har hatt en vanvittig vekst på børsen de senere årene og 2020 ligger ikke an til å bli noe unntak. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA er opp 42,71 prosent for året, og det er fortsatt fire handelsdager igjen i USA. For å sette det på spissen: utviklingen i Apple, Amazon og Microsoft utgjorde alene mer enn halvparten av S&P 500s totale avkastning på 16,6 prosent pr. 16. desember, ifølge Howard Silverblatt, senior indeksanalytiker ved S&P Dow Jones Indices.

Til tross for sterk oppgang og jubel for teknologi-investorene ligger 2021 an til å kunne bli et utfordrende år for sektoren. Dyre verdivurderinger, regulatoriske utfordringer og politiske trusler om å splitte opp de største selskapene har gjort sentimentet mer usikkert.

Verdivurderingene i sektoren nærmer seg de høyeste nivåene på 16 år, ifølge Silverblatt, og fører til økt bekymring rundt sårbarheten. I tillegg har de økonomiske stimulipakkene ført til økt interesse og vridning mot verdi-aksjer.

«Jeg tror at investorene kommer til å holde på teknologiaksjene, men jeg tror ikke det vil investeres mye penger i sektoren til neste år», uttaler Lindsey Bell, sjef for investeringsstrategi i Ally Invest, til Reuters.

Tror på rotasjon

Teknologisektoren utgjør rundt 37 prosent av den brede S&P 500-indeksen, som gir den sterk innflytelse på indeksens utvikling og investorenes porteføljer. I en undersøkelse av BofA Global Research ble teknologisektoren utpekt av investorene som markedets mest overhandlede sektor. Det har den også vært de syv foregående månedene i år.

Vekstanslaget er også lavere for teknologisektoren nå enn tidligere i år, ifølge IBES-data fra Refinitiv. Dataene viser en inntjeningsvekst på 14,2 prosent for teknologi til neste år, mot det tidligere anslaget på 23,2 prosent.

«Vi har fortsatt troen på at rotasjonen mot verdiaksjer, som vi har sett den siste tiden, vil fortsette inn i 2021», uttaler Mona Mahajan, investeringsstrateg i Allianz Global Investors, til Reuters.

Rotasjonen skyldes blant annet at mange verdi-aksjer vil få stor nytte av de økonomiske stimulipakkene, og at amerikanske og europeiske myndigheter rasler med sablene for å begrense markedsdominansen til gigantselskaper som Alphabet og Facebook.