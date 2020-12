Thin Film Electronics skyter opp 30 prosent etter omfattende markedsrapport

Thin Film Electronics skyter fart etter selskapet har blitt navngitt i en omfattende markedsrapport publisert av Future Market Insights (FMI). Analysen går under navnet Smart Labels FOod Packaging Market Latest Technology and Market Trengs & Forecast – 2030.

Sektoren, som kan oversettes til smarte strekkoder på norsk, omhandler avansert teknologi i sammenligning med konvensjonelle strekkoder. Det gjør at man kan utvide bruken av strekkoder og bruke teknologi som RFID, QR-koder og NFC-teknologi.

Sistnevnte teknologi (Near Field Communication) er den samme som brukes for å betale for varer med smartklokken eller telefonen din. Se på det som Bluetooth, men at enhetene må berøre hverandre for å klare å kommunisere.

Alkohol-strekkoder

Alkoholinntak har blitt et økende problem, spesielt i utviklingsland. Smarte strekkoder skal kunne utgjøre en forskjell her ved at man kan holde oversikt over når en alkoholholdig drikke ble produsert og ikke minst når den går ut på dato.

Det skal kunne hindre dødsfall som følge av alkohol og sprit av forringet kvalitet, eller som har blitt tillagt noe mer.

I 2015 produserte Thin Film Electronics en NFC-strekkode som ble kalt OpenSense i samarbeid med Diaego, en global alkoholprodusent. Den kunne brukes på flakser for å dobbelsjekke kvaliteten på innholdet og om forseglingen har blitt brutt.

Analyseselskapet har hentet inn data fra 2015 til 2019 og inkluderer også en prognose for 2020-2030. Rapporten inneholder en omfattende sammenfattelse av de viktigste bevegelsene i markedet.

Thin Film Electronics nevnes som en viktig konkurrent blant alle produsentene i markedssegmentet. Andre selskaper som nevens er blant andre Zebra Technolgies, Muehlbauer, Invengo og MPI Label Systems.