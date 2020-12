Analytiker er skeptisk til Apples bilsatsning

Tidligere denne måneden ble det kjent at Apple går videre med selvkjørende biler, og har som mål å være klar med en personbil med banebrytende batteriteknologi i 2024.

Det såkalte «Project Titan» har gått i rykk og napp siden starten i 2014, og så sent som i fjor sparket Doug Field 190 personer fra teamet. Field hadde da returnert fra Tesla året før for å lede prosjektet.

Ming-Chi Kuo, analytiker i TFI Securities, mener at markedet er for optimistisk til Apple-bilen, og han vil ikke bli overrasket om Apple-bilen ikke lanseres før 2028 eller senere. Den tidligste han tror bilen kan komme på markedet er 2025. Kuo tror også at Apple kan ligge for langt etter i utviklingen av kunstig intelligens til å lansere en konkurransedyktig selvkjørende bil.

– Hvis Apple ønsker å lykkes med bilen i fremtiden, er den viktigste suksessfaktoren store data og kunstig intelligens, ikke maskinvare, sier han, ifølge CNBC.

– En av våre største bekymringer for Apple-bilen er at når den blir lansert, vil de nåværende selvkjørende bilmerkene ha samlet minst fem år med store data. Hvordan overvinner Apple dette forsinkede gapet?, fortsetter han.

Andre analytikere har vært like skeptiske som Kuo.

– Apple driver R&D på mange områder, og selv om vi ikke er overrasket over å høre Apple igjen diskutere «Project Titan» for biler, er vi veldig skeptiske til at Apple faktisk vil produsere en bil, siden lønnsomheten i bilsektoren er mye lavere nå, skrev Citi-analytiker Jim Suva i et notat forrige uke.