Analytiker oppjusterer kursmålet kraftig på Snap

Goldman Sachs øker kursmålet på Snap til 70 dollar, fra tidligere 47 dollar – en økning på nesten 50 prosent. Bakgrunnen for oppjusteringen er en forventning om at selskap vil klare å generere mer inntekter fremover, ifølge Marketwatch.

Analytiker Heath Terry forklarer at Snap har satt seg nye mål for annonsekampanjer, kunngjort et Unity-partnerskap og har et potensial til å drive ytterligere momentum i engasjementvekst. I tillegg forventer han at Snap leverer over egen guiding.

«Våre nylige annonsekontroller i tillegg til tredjepartsdata antyder at Snap leverer bedre enn selskapets egen guiding for 4. kvartal, en akselerasjon vi mener er bærekraftig utover kvartalet», argumenterer Terry ifølge nyhetsbyrået.

Snap-aksjen stiger 5,2 prosent til 50,8 dollar tirsdag, mens den er opp 210,8 prosent hittil i år. Det vi si at analytikeren ser en oppside på ytterligere 37,8 prosent.