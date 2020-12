Verdens beste Formel 1-lag vil tredoble teknologiinntekter innen 2025

Mercedes-Benz står bak laget med Lewis Hamilton i spissen som har vunnet syv verdensmesterskap på rad i den høyeste klassen internasjonal motorsport som finnes – Formel 1.

I Formel 1 konkurrerer 10 lag med to sjåfører i hver for å vinne verdensmestertittelen. Men konkurransen skjer ikke bare på banen. En stor del av konkurransen går ut på å konstruere den beste bilen, som vil si at lagene må bruke enorme summer og dyktig kompetanse på utvikling av aerodynamikk, motorkraft, fjæring og all annen teknologi som kan brukes for å få et forsprang over konkurrentene.

Nå melder Mercedes-Benz ifølge Bloomberg at selskapet ønsker å selge mer av sin verdensledende teknologi til eksterne kunder. Faktisk sikter selskapet på å tredoble inntektene fra teknologisalg til omtrent 100 millioner pund – tilsvarende omtrent 1,2 milliarder norske kroner – innen 2025.

Leveringshastighet

– I Formel 1 handler alt om leveringshastighet, og hastigheten på våre leveranser av tekniske løsninger som er konkurransedyktige men også trygge, er noe som kan brukes på et bredt spekter av områder, sier administrerende direktør i Mercedes-Benz Grand Prix, Toto Wolff til Bloomberg.

Det er imidlertid fremdeles markedsføring og sponsorinntekter som utgjør hoveddelen av inntektene til selskapet.

Mercedes-Benz har ikke uttalt seg om hvor mye laget bruker på Formel 1, men det er ifølge Bloomberg estimert at laget i fjor hentet inn omtrent 1,5 milliarder dollar i markedsføringsinntekter, tilsvarende omtrent 12,9 milliarder kroner.

Lagets fulle navn er Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, og har vunnet de syv siste verdensmesterskapene der Lewis Hamilton har vunnet seks og tidligere sjåfør Nico Rosberg ett.