Apple-eksperten som spådde at Apple-verdien ville nå 2 billioner dollar, ser nå 3 billioner i sikte

Tech-investor Gene Munster meldte tilbake i januar i fjor at Apple ville nå 2 billioner dollar-merket i markedsverdi. Det tilsvarte en økning på hele 50 prosent og virket usannsynlig, men spådommen ble faktum bare et halvt år senere, i august.

Nyttårsaften endte Apple-aksjen til kurs 133,72 dollar, hvilket priser selskapet til like under 2,3 billioner, eller 2.400 milliarder kroner.

Nå ser Munster en fornuftig vei mot at epleselskapet kan nå 200 dollar per aksje – eller 3 billioner dollar i markedsverdi – en gang i fremtiden.

– Det må være forankret i inntjening, sier Munster til CNBC, og sier at spådommen er basert på en P/E, pris til fortjeneste eller inntjening, på 35 for 2022-estimatene.

Nåværende P/E for Apple er nesten 41 etter aksjen steg 82 prosent i 2020. Amazon klatret 78 prosent i fjor og handles til en P/E på rundt 95.

Elbil stor mulighet

En katalysator som kan bidra til å dra Apple opp til nye høyder, er en trend som har blitt akselerert av pandemien: hjemmekontor.

– Dette spiller på iPhone og 5G. Det vil ha positiv innvirkning på tallene. Mennesker som jobber fra hvor som helst vil øke i de neste 12-24 månedene og de kjøper flere Macer, iPader og tjenester, sier Munster.

Apple-bullen tror Apple kan overføre sin hardware til tjenester – altså at man kan kjøpe en Mac på abonnement.

– Jeg tror det kommer. I tillegg er biler en stor mulighet for Apples multipler, sier Munster, og henviser til at det nå verserer rykter om at Apple skal produsere en elbil i årene som kommer.

Han tror også at Apple vil prestere bedre enn sine brødre i FAANG-ordren.

– Det vil bli mer ulikhet i FAANG-selskapene. Facebook og Netflix vil falle fra Apple og Amazon. Apple vil prestere best i 2021 og har staket ut veien mot 200 dollar per aksje.