Snapchat slo knockout på konkurrentene

Det er kanskje ikke så overraskende at det i år ble sendt langt flere nyttårsgratulasjoner digitalt. Coronapandemien som preget alt i 2020, preget også overgangen til 2021, og folk feiret hver for seg.

14,7 millioner tekstmeldinger ble sendt gjennom Telenors nett. Det er en økning fra 14 millioner i fjor. For femte år på rad var det derimot Snapchat som dominerte når nordmenn ønsket hverandre godt nytt år.

Aktiviteten ved midnatt økte med 60 prosent fra fjoråret. Konkurrentene Facebook og Tiktok ble lagt til side da gratulasjonene skulle sendes, viser Telenors tall.

– Bruken av Snapchat har nærmest eksplodert de siste årene, særlig på nyttårsaften. Det var ikke et unntak i år. Til sammenligning gikk eksempelvis trafikken på Facebook og Tiktok ned rundt midnatt, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

– Det er rett og slett lettere å snappe rakettene på direkten og sende det til én gang, sier han.

Snapchat-aksjen steg like over 200 prosent på New York-børsen i fjor.

Totalt økte datatrafikken i mobilnettet med 97 prosent fra i fjor.

– Uavhengig om det er Snap, Insta eller gode gamle Messenger: jule- og nyttårsaften domineres av høy bruk av sosiale medier. Det merket vi spesielt i år, særlig siden vi ikke har kunnet samle oss i like stor grad som normalt, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

