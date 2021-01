Her investerer verdens beste teknologifond

Microsoft og Apple troner øverst på listen over selskaper som de beste teknologifondene i verden putter pengene i.

Av de 20 beste teknologifondene i verden, som har levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på mellom 17 prosent og 35 prosent de fem seneste årene, er Microsoft inne blant de fem største investeringene 11 ganger og Apple ti ganger.

JPMorgan Funds og deres US Technology Fund er, ifølge Morningstar, det beste teknologifondet dersom man legger femårshistorikken til grunn. Fondet som ble etablert høsten 2015 har, ifølge Morningstar, Advanced Micro Devices (AMD), Tesla, Synopsys, Facebook og Nvidia som de fem største investeringene.

93,6 prosent av fondet er plassert i USA, mens teknologi (63,4 %) er største bransje fulgt av kommunikasjon (16,6 %) syklisk konsum (9,5 %) finansiell tjenesteyting (3,4 %) og helsetjenester (1,9 %).

Öhman best i Norden

DNB Teknologi har lenge ligget høyt oppe globalt når fondene rangeres basert på avkastning over både fem og ti år. I 2020 klarte ikke fondet å matche referanseindeksen.

Svenske Öhman Global Growth er nå det beste nordiske teknologifondet de fem seneste årene med en gjennomsnittlig, årlig avkastning på 27 prosent. Det er rundt 5 prosentpoeng bedre enn DNB Teknologi.

Öhman-fondet ledes av tidligere DNB-forvalter Filip Boman.

– Vi eier ikke så mange av de store teknologiselskapene i Öhman Global Growth. Generelt tror vi at det fremdeles vil være regulatorisk risiko knyttet til mange av disse selskapene, noe som gir en risiko for å holde verdien nede, sier Boman.

Fondets største plasseringer er i dag Samsung SDI, Sinch, Alfen, Sk Hynix og Phreesia. I tillegg har Boman og teamet hans også satset på Google-eier Alphabet og Microsoft.

PUTTER PENGER I MICROSOFT: Mange av verdens beste teknologifond har satset penger på Microsoft, her ved konsernsjef Satya Nadella. Foto: MANJUNATH KIRAN

– Vi mener verdsettelsen av Alphabet ser bra ut og gjenåpningene av økonomien er positiv for selskapets reklameinntekter. Microsoft er med fordi det fortsatt er sterk tilvekst i skytjenester og der Teams gir ny bensin til office365, sier Öhman-forvalteren.

Öhman Global Growth om deres største investeringer Samsung SDI En ledende batteriprodusent til elbiler og batterilagring, der veksten kommer til å være høy i mange år fremover. Divisjonen for elbilbatterier kommer til å bli lønnsom for første gang i løpet av 2021, dermed vil overskuddet i virksomheten øke med mer enn 100 prosent. Det er fremdeles en attraktiv verdsettelse av selskapet tross kraftig oppgang i aksjekursen. Sinch Selskapet kommer til å vokse videre og konsolidere markedet for skybaserte meldingstjenester og kommunikasjon i mange år fremover. Sinch er verdensledende sammen med aktører som Twilio, men handles fremdeles med stor rabatt til disse. Alfen Alfen er et selskap med tre hurtigvoksende forretningsområder: Ladestasjoner, energilagring og tjenester/produkter for smarte elnett. Selskapet bør klare en vekst på over 25 prosent i året de neste årene og enda høyere vekst i overskuddet. Sk Hynix Et ledende semiconductor-selskap på minneteknologien NAND og DRAM. Öhman forventer prisoppgang på DRAM i 2021 som følge av kraftig etterspørsel fra server- og smarttelefonprodusenter. Lagerbeholdningene er lave og selskapet er lavt priset med forventninger om over 100 prosent vekst i resultatet i 2021. Phreesia SaaS-selskap som jobber mot helseforetak i USA. En kostnadseffektiv løsning för administrasjon og kundekontakt og skaper en bedre opplevelse for pasienter og ansatte.

Deltok bare i Link-noteringen

Selv med et 40-talls børsnoteringer i både Norge og Sverige i 2020, har Öhman Global Growth kun gått inn i Link Mobility i Norden.



Vi ser på Sinch som et av de mest interessante selskapene fremover, og som har størst potensial til å bli et riktig stort, globalt teknologiselskap Filip Boman, Öhman Global Growth

– Vi synes generelt at verdsettelsene har vært ok, men det har ikke vært enkelt å få tilstrekkelig tildeling siden mange har villet ha en del av kaken. Det er først og fremst vært tilfellet i USA, der flere av børsnoteringene, som Snowflake og Airbnb, løftet seg over 100 prosent den første dagen, sier Boman.

– Hva er de mest spennende teknologiselskapene på børs i Norden i dag?

– Vi ser på Sinch som et av de mest interessante selskapene fremover, og som har størst potensial til å bli et riktig stort, globalt teknologiselskap, sier Boman, og fortsetter;

– Det finnes også flere andre interessante selskaper innen miljøteknologi, et av disse er Powercell og deres virksomhet innen brenselceller.

Helse og sensorer

I 2021 tror Öhman-forvalterne at smarte sensorer som muliggjør overvåkning av pasienter fra distanse vil få mye oppmerksomhet.

– Den tekniske utviklingen har kommet langt med å få ned størrelsen på sensorene, inkorporere datakraft og trådløs kommunikasjon samtidig som målepresisjonen har økt betraktelig, sier Boman, og fortsetter:

– Måling av blodsukkernivå i sanntid, hjerterytme og kroppstemperaturer gjør at en veldig effektiv pasientovervåkning kan skje fra distanse.

Forvalteren legger til at det globale markedet kan tredobles fra 80 milliarder til 250 milliarder svenske kroner i 2025. Öhman Global Growth har posisjonert seg i dette markedet med Dexcom, som har produkter for kontinuerlig glukosemåling.

Lyse utsikter i ESG

– Det store steget i digitalisering i 2020 krever oppdateringer av IT-sikkerhet hos virksomheter. Når brukerne i tillegg i større utstrekning jobbar hjemme, er det behov for nye løsninger, sier Boman, som har tro på blant annet Palo Alto Networks, Varonis og Akamai innen IT-sikkerhet.

Fremover tror Boman at miljøteknologiselskapene vil fortsette med å gjøre det bra på børs, drevet frem av at flere investerer med ESG-fokus og at det er bra fundamentale trender i selskapene.

– Bortsett fra elbilbatterier, så tror vi hydrogen og brenselceller vil slå gjennom på bred front som løsning på tyngre transport og applikasjoner. Vi eier Ballard Power, som er markedsleder på brenselceller, sier Öhman-forvalteren.

– I 2020 så vi hvordan digital helse og telehelse vokste raskt som en billig og effektiv metode for å holde kontakt med pasienter under pandemien, sier Boman.