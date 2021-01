IT-aksjene analytikerne satser på i 2021

Ti IT-aksjer, med KahootKAHOT i front, klarte minst en dobling i 2020.

Nå i begynnelsen av 2021, høster selskapet full pott hos analytikerne. Fem av fem meglerhus har, ifølge Bloombergs database, en kjøpsanbefaling på selskapet. Andre analytikerfavoritter er AirthingsAIRX og Nordic Semiconductor .

I disse aksjene ser man allerede at veksten akselererer, som i våre øyne indikerer at investorene er i ferd med å få betalt Christoffer Wang Bjørnsen, DNB Markets

Analytikernes IT-anbefalinger Selskap Kursmål (kr) Kurs (kr)* Opp-/nedside Kjøp Selg Hold Antall Telenor 172,40 146,30 17,8% 14 0 13 27 Tietoevry 312,25 284,80 9,6% 9 2 2 13 Nordic Semiconductor 137,67 138,20 −0,4% 8 0 0 8 Atea 116,17 121,40 −4,3% 2 0 5 7 Airthings 17,33 13,91 24,6% 5 0 0 5 Kahoot 87,00 95,50 −8,9% 5 0 0 5 Bouvet 670,00 704,00 −4,8% 2 0 2 4 Crayon 128,00 127,20 0,6% 4 0 0 4 Ice 24,75 15,45 60,2% 3 0 1 4 Kitron 20,75 17,78 16,7% 3 0 1 4 Link Mobility 62,25 46,59 33,6% 3 0 1 4 Volue 49,50 50,20 −1,4% 3 0 1 4 Zalaris 57,00 51,60 10,5% 2 0 1 3 Contextvision 31,00 21,93 41,4% 2 0 0 2 House of control 26,50 20,80 27,4% 2 0 0 2 Mercell Holding 13,50 10,40 29,8% 2 0 0 2 Otello 32,00 26,50 20,8% 1 0 1 2 Pexip 117,50 65,56 79,2% 2 0 0 2 Webstep 25,00 22,40 11,6% 1 0 1 2 CSAM Health 129,00 99,00 29,4% 1 0 0 1 Idex Biometrics 2,80 2,90 −3,4% 1 0 0 1 Itera 13,00 14,90 −12,8% 0 0 1 1 Mintra 10,00 7,50 33,3% 1 0 0 1 Polight 69,73 79,90 −12,7% 0 0 1 1 Q-free 6,50 5,60 16,1% 1 0 0 1 Strongpoint 25,00 19,65 27,2% 1 0 0 1 Techstep 6,00 5,05 18,8% 1 0 0 1 Kilde: Bloomberg (kursene er hentet 30/12 kl. 11).

Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets, er opptatt av å finne selskaper som er posisjonert på riktig side av historien. I den kategorien ser han og kollegene selskaper som Nordic Semiconductor, Otello og Crayon .

– Selv om timingen ofte er vanskelig, så vet man hvert fall at man får rett til slutt, sier Bjørnsen.

Investorene får betalt

Nordic Semiconductor leverer kretser som i økende grad kommer til å sitte i alt av duppeditter og gjenstander rundt oss i fremtiden, flere milliarder enheter, mens Otello er posisjonert for den økende andelen av folks tid som blir brukt på mobile medier, forteller Bjørnsen.

– Crayon sitter mitt i smørøyet for den akselererende bruken av skytjenester for alt fra IT-infrastruktur til tjenester i applikasjonslaget, sier Bjørnsen.

Analytikeren mener det som regel vanskelig å vite akkurat når disse trendene kommer til å nå sitt fulle potensial.

– I disse aksjene ser man allerede at veksten akselererer, som i våre øyne indikerer at investorene er i ferd med å få betalt, sier Bjørnsen.

– Selv om det kan høres ut som en selvfølge, så liker vi også når aksjer er priset som om de skal feile. Mest sannsynlig er det fordi de er glemt bort og underanalysert. Da kan man finne aksjer med liten nedside, men fortsatt mangegangen på oppsiden. Otello er et prakteksempel på et slikt selskap, etter vår mening, sier Bjørnsen.

I 2021 tror Bjørnsen at det blir et marked hvor kapital fortsatt kommer til å søke vekst.

– Det gjør det vanskeligere for selskaper som allerede har nådd mye av sitt potensial, og som ikke har mye vekst igjen. Disse selskapene kan fort se multippelkontraksjon, sier analytikeren.

– Vi er for eksempel fortsatt noe usikre på Atea. Det er et supert selskap med en unik posisjon som kan få det relativt enkelt i 2021, men som også på lengre sikt muligens har nådd sitt potensial når det kommer til vekst – om ikke selskapet endrer sin strategi ved å gå inn i nye segment eller geografier.

Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities, trekker også frem Nordic Semiconductor som en av sine favorittaksjer i år.

– Jeg venter fortsatt en sterk inntektsvekst drevet av en sterk ordrebok og større bidrag fra store «Tier-1»-kunder. I tillegg burde bidrag fra den nye cellular-chipen, med lengre rekkevidde, gradvis reflekteres i aksjekursen gjennom året.

Selskapet har også flere opsjoner som ikke er reflektert i aksjekursen Henriette Trondsen, Arctic Securities

Hun tror flere produkter vil kombinere chip med kort og lang rekkevidde.

– Selskapet har også flere opsjoner som ikke er reflektert i aksjekursen. Dette inkluderer blant annet en ny sporingsbrikke, som jeg ikke blir overrasket om Apple lanserer, og produkter innen «lyd over Bluetooth Smart», som gaming-headsets.

YouTube for utdanning

Trondsen er i tillegg en stor tilhenger av Kahoot.

– Kahoot dekker privatmarkedet, skoler og bedrifter. Det er få andre norske selskaper, og utenlandske for den del, som på sikt kan bli et slags YouTube for utdanning, sier analytikeren.

– Selskapet har en ekstremt skalerbar modell og har vokst til 21 millioner kontoer og over 1 milliard brukere uten markedsføring. Derfor sitter de igjen med 45 prosent av inntektene i kontantstrømmargin, selv om kun 2 prosent av dagens kontoer betaler, fortsetter Trondsen.

– Med Softbank inn som en stor aksjonær, kan det kanskje hjelpe Kahoot til å få en sterkere posisjon også i Asia etterhvert. Det er et veldig spennende marked med ekstremt stort potensial.

VIDERE OPPGANG FOR BØRSVINNERE: Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities, er bull på både Nordic Semiconductor og Kahoot. Foto: Ole Christian Rønning

Trondsen trekker også frem det unoterte selskapet Novelda, som hun vel å merke ikke har dekning på.

– De har en interessant posisjon innen radarteknologi.

– Kjempemulighet

Børsen fikk et 40-talls nye selskaper i 2020, og IT-bransjen bidro med en god andel nykommere på Euronext Growth.

– Vi ser det store antallet nye noteringer på Euronext som en kjempemulighet, sier Bjørnsen.

Han begrunner det med at det for enkelte selskaper kan ha gått fort i svingene, og at markedet dermed ikke har hatt tid til å ta inn over seg hvilke selskaper som virkelig er på riktig side av historien.

– I tillegg handler det om hvilke selskaper som allerede har tatt ut mye av sitt potensial i forhold til sin penetrasjon av sine adresserbare markeder, sier Bjørnsen.

– Man har noen selskaper som AirthingsAIRX, som er posisjonert for megatrender innen smarte byer og reduksjon av energiforbruk basert på en patentbeskyttet teknologi. Men selskapet er fortsatt ikke er priset høyere enn andre konsumelektronikkselskaper, som allerede har tatt ut det meste av sitt potensial, fortsetter analytikeren.

Men de prises fortsatt som om de har en skinnende fremtid Christoffer Wang Bjørnsen, DNB Markets

På motsatt side er det selskaper som leverer en teknologi hvor giganter som Microsoft gir bort et konkurrerende og tilsynelatende bedre produkt gratis.

– Men de prises fortsatt som om de har en skinnende fremtid, sier DNB-analytikeren.

Mest å hente i bedriftsmarkedet

Trondsen trekker også frem at det er blandet kvalitet på Euronext Growth-selskapene, og hun venter en stor spredning i utviklingen på nykommerne i 2021. I likhet med Bjørnsen i DNB, trekker også hun frem Airthings som et av de mest spennende selskapene.

Privatmarkedet utgjør mesteparten av inntektene i dag, men bedriftsmarkedet har et mye større potensial, og er den delen de må treffe på for at aksjen skal skyte fart Henriette Trondsen, Arctic Securities

– Privatmarkedet utgjør mesteparten av inntektene i dag, men bedriftsmarkedet har et mye større potensial, og er den delen de må treffe på for at aksjen skal skyte fart. Dette vil være viktig for om aksjen har en oppside i 2021, sier Arctic-analytikeren.

– Airthings kan styre energieffektiviteten i bygg og dermed spare energiforbruk til bedrifter. Dette er et økende fokus fordi bygninger utgjør rundt 40 prosent av det globale energiforbruket.

IT-sektoren i 2021

Trondsen tror IT-sektoren vil fortsette å være en vinner i 2021, men at kun enkelte selskaper vil drive meravkastningen.

– Teknologiinvesteringer er høyt oppe på agendaen for mange. Generelt tror jeg dagens krise vil føre til at digitaliseringstrenden akselererer. Den økte bruken av videochat-løsninger, sky og programvare, e-læring og e-handel vil nok vedvare etter krisen, selv om vi nok til dels vil gå noe tilbake til vanlige vaner, sier Arctic-analytikeren.

I 2020 hadde spesielt programvare- og semiconductoraksjer en sterk kursutvikling. Det tror Trondsen vil fortsette i første halvår.

– Jeg tror også europeisk telekom kan bli mer attraktivt igjen i 2021. Sektoren har gjort det svakere enn resten av markedet, og potensiell konsolidering i Europa kan være en trigger.

En del selskaper har fått midlertidige positive covid-effekter på inntekter og kostnader som nok vil reverseres etterhvert i 2021 Henriette Trondsen, Arctic Securities

Trondsen tror det er mer sannsynlig at konkurransemyndighetene vil godkjenne konsolideringer fremover, etter at EU-domstolen annullerte vedtaket om å stoppe sammenslåingen mellom O2 og Three i Storbritannia i 2020.

– En del selskaper har fått midlertidige positive covid-effekter på inntekter og kostnader som nok vil reverseres etter hvert i 2021. På kostnadssiden gjaldt dette spesielt konsulentselskapene, noe som Bouvet også dro frem i sin siste kvartalsrapport, sier Trondsen.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.