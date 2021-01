– Vi er kommet veldig positivt gjennom coronasituasjonen. Som én av de første i Europa er løsningen vår integrert med kundesystemer via partnere. Førstemann ut er et sveitsisk selskap som bruker systemet vårt til betaling i restauranter, sier Kjetil Idås, styreleder og operasjonell sjef i Tidypos.

Selskapet har utviklet betalingsløsningen Tidypay, som består både av hardware og programvare.

Finansavisen fortalte i juli at gründerne jaktet mellom 20 og 60 millioner kroner til en ny betalingsløsning til en prising på 75 millioner.

Målet var, og er, å støvsuge markedet for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Måtte gi priskutt

I emisjonsrunden stoppet imidlertid pilen på 10 millioner kroner, og prisingen nådde bare 44 millioner kroner etter at kapitalen var kommet inn.

Det tilsvarer et avslag på 42 prosent i forhold til verdsettelsen Tidypos møtte markedet med coronasommeren 2020.

– Hva skjedde?

– Dette var en nødvendig avgjørelse i forhold til markedssituasjonen på det tidspunktet. Jeg har avholdt 37 investorpresentasjoner, der ti av de potensielle, nye aksjonærene viste reell interesse, sier Idås.

Vi er veldig fornøyde med investorene vi har fått inn, men jeg innrømmer gjerne at mange har vært avventende. Mange er interessert, men alle ser etter bedrifter med en viss kundemasse og med omsetning over 10 millioner kroner, legger han til.

– Vi valgte å takke ja til finansieringen nå. Etterhvert som kontantstrømmen øker, innfrir vi også kriteriene til mange av interessentene, hevder han.

Blant investorene og de nye styremedlemmene er Bjørn Ingier (66), som jobbet i Visma i 32 år.

Han var sjef for software-divisjonen i Visma fra 1997 til 2014, og i løpet av denne tiden ble det gjennomført rundt 100 oppkjøp av selskaper i Norden og Nederland som Ingier var ansvarlig for.

– Min erfaring er at det er krevende å finne de selskapene som har de riktige egenskapene for å lykkes. Mange selskaper ser tilsynelatende interessante ut i starten, men etterhvert som du jobber videre med dem er det bare et lite knippe som skiller seg ut, sier Ingier.

Siden 2017 har Ingier jobbet med egne investeringer, primært startups. Han er styremedlem i Investinor-selskapet Vilmer og i Husleie.no, der Altitude Capital er største eier.

Interessen hans for Tidypos ble utløst av selskapets internasjonale potensial.

– De holder ikke bare på en norsk greie, men har kontrakter i utlandet med kunder som ikke finner alternativer. Norden er langt fremme på digitalisering, og løsninger som lanseres herfra kan i flere sammenhenger lykkes ute. Det opplevde jeg i Visma-sammenheng, sier Ingier.

Etter emisjonen er Ingier niende største eier i Tidypos, med 3,8 prosent av aksjene. Det tilsier at han gikk inn med rundt 1,7 millioner kroner.

Blant de øvrige aksjonærene nå finner vi:

Bjørn Ludvig G. Braathen med holdingselskapet Bramare. Han er etterkommer etter Ludvig G. Braathen, gründeren bak flyselskapet Braathens SAFE.

Geminus, et investeringsselskap som investerer i oppstartsbedrifter i Vestfold og Telemark. Selskapet har Geir Atle Rosenborg og Lars Seeberg i spissen.

Henter 15 nye millioner i vår

Tidypos holder til i samme miljø som andre tidligfasebedrifter i tilknytning til Universitetet i Sør-Øst Norge, på Bakkenteigen utenfor Horten.

Dette er det store steget videre. Det er full guffe nå Kjetil Idås, Tidypos

Planen nå er å kjøre i gang med nytt styre og ny emisjon på 15 millioner kroner som primært skal brukes til vekst i Europa-markedet. Da er prislappen 60 millioner.

Da Finansavisen skrev om Tidypos i juli 2020, snakket gründerne kun om Norge, Sverige og Danmark.

– Hvorfor ruller dere ut en Europa-ekspansjon allerede nå?

– Det stemmer at vi ikke snakket om Europa-strategien i sommer. Den enkle grunnen til at vi går bredt ut nå, er at vi i november 2020 ble både betalingsterminalene våre og e-commerceløsning godkjent av betalingsleverandøren Elavon, slik at systemene våre kan brukes som innløser i 32 land. I tillegg kan vi integrere raskt med andre brukersystemer. Dette er det store steget videre. Det er full guffe nå, sier han.

Det nye styret i Tidypos Kjetil Idås, Horten (styreleder og operasjonell sjef)

Geir Rosenborg, Holmestrand

Ole Fredrik Ingier, Oslo

Toralv Gunder Hagen, Tønsberg

Tom Erik Rønning, Horten

Thomas De Vries, Tønsberg

Trådløse betalingsterminaler og enkel integrasjon med økonomisystem og kundedatabase var store salgsargumenter i juli 2020.

Nå har Tidypos tre forretningsområder: Betalingsterminaler, en løsning for e-handel, og tjenesten Tidypay Go, som skal være en erstatning for Vipps Go.

Tidypos (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 1,8 2,2 Driftsresultat −3,0 0,1 Resultat før skatt −3,1 0,0 Årsresultat −3,1 0,0 Eiere: Inge Rune Tetlie (13,1 %), Toralv Gunder Hagen (12,0 %), Geminus (8,0 %), Bramare (8,0 %), Jaan Eiendom (7,8 %), andre (51,1 %).

– Vipps Go var en løsning for alle prosjekter med behov for en enkel nettbutikk, som menigheter, båthavner, festivaler og gårdsbutikker. Denne ble nedlagt 1. desember 2020, og vi er en av flere anbefalte løsninger, sier Idås.

Tidypay har allerede én integrasjon med en programvareleverandør på plass. Det er med en europeisk leverandør av restaurantsystemer.

– Det åpner for et stort europeisk marked, og vi allerede jobber med nye integrasjoner, sier Idås.