Supergründer satser på restaurantmygg

– Jeg jobbet i IT-sektoren under dotcom-bølgen, og det lærte meg å sette ambisjonene på riktig nivå. Vi satser på «global domination or die in the attempt», intet mindre enn det, sier Martin Jørgensen (50), investor og daglig leder i Foodback.

Foodback har som forretningsidé å skaffe restauranter og utesteder usensurerte tilbakemeldinger fra gjestene som restaurantene kan brukes til å gi gjestene et bedre tilbud.

Tilbakemeldingene fra gjestene kan for eksempel Foodback samle inn ved at gjestene scanner en QR-kode, svarer på fem spørsmål og får mulighet til å gi en kommentar.

– Alt sammen tar under 30 sekunder, sier Jørgensen.

Kahoot-sjefen på eiersiden

Selskapet ble startet av seks restaurantglade gründere fra Stavanger som savnet muligheten til å kunne gi konstruktive og systematiske tilbakemeldinger etter at de hadde vært ute og spist sammen.

Selskapet fikk faglig hjelp fra inkubatoren Validé og Norsk hotellhøgskole, som er en del av Universitetet i Stavanger.

Inn på eiersiden kom Andreas Hatjoullis, gründer av pizzakjeden Dolly Dimple's, som han solgte til NorgesGruppen i 2011.

INVESTOR: Andreas Hatjoullis. Foto: Privat

Inn som investor kom også seriegründer Jan Edvin Pedersen, Stian Løkling Pedersens far. Han solgte ADB Systemer til Canada midt i dotcomtiden for 75 millioner kroner.

I 2018 kom også Kahoot-sjef Eilert Hanoa inn på eiersiden.

INVESTOR: Eilert Hanoa. Foto: Iván Kverme

Ifølge Kapital er han god for 1,6 milliarder kroner etter kanonplasseringer i Mamut, Visma og Kahoot.

Bygget opp pengemaskin

På nyåret 2020 var kassen mer eller mindre tom i Foodback. På grunn av corona var også investeringsviljen i restaurantbransjen minimal.

Inn kom Martin Firing Jørgensen, som ikke er noen førstereisgutt i reiselivsteknologi.

På 2000-tallet bygget han opp det Tønsberg-baserte IT-selskapet Net Trans Services, som i dag heter Onyx Centersource.

– Jeg er reiselivsmann og likte ideen med Foodback. Jeg så et vanvittig potensial i selskapet, sier Jørgensen.

Forretningsideen i hans forrige software-eventyr, Onyx Centersource, er å kreve inn reisebyråprovisjoner fra hoteller verden rundt.

Det var god business, i hvert fall før corona. Bare i 2019 hadde selskapet et resultat før skatt på 113 millioner kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv hanket Jørgensen inn 100 millioner på salget til dagens amerikanske eiere.

Frem til 2017 jobbet Jørgensen fulltid i Onyx Centersource, og han ble daglig leder i Foodback 1. november 2020.

Kontraktene var ikke på engelsk, for eksempel. Sånne ting er det lett å gjøre noe med Martin Jørgensen, Foodback

– Ville bidra til suksess

– I februar fikk hele restaurantbransjen coronakrisen i ansiktet. Selv om vi ikke mistet noen kunder, fikk i praksis selskapet vårt den samme smellen, sier Jørgensen.

Jørgensen eier nå rundt 20 prosent av selskapet pluss opsjoner på nye aksjer.

– Hvorfor investerte du?

– Fordi jeg så potensialet, særlig i det entusiastiske teamet. Samtidig var veldig lite tilrettelagt for internasjonalisering. Kontraktene var ikke på engelsk, for eksempel. Sånne ting er det lett å gjøre noe med, sier Jørgensen.

Jørgensen er investor og styremedlem i flere andre selskaper innenfor reiseliv og tilknyttet teknologi: Reisegiganten, First Camp, Onyx Centersource og Fastpayhotels.

– Jeg hadde ikke tenkt å ta jobben som daglig leder opprinnelig, men for meg passet det bra nå i forhold til andre forpliktelser. Dessuten ville jeg bidra til at selskapet gjør suksess, sier han.

– Alene om konkrete sanntidsdata

– Hva skiller dere fra for eksempel Questback og Tripadvisor?

– Vi er faktisk mer eller mindre alene i å samle inn sanntidsdata fra bekreftede kunder. I tillegg er vi veldig spesifikke på tilbakemeldingen, svarer Jørgensen.

Foodback (Mill. kr) 2020 (prognose) 2019 Driftsinntekter 3 1,1 Driftsresultat - −3,3 Resultat før skatt - −3,4 Årsresultat - −3,4 Eiere: Foodback Holding (26 %), Martin Jørgensen (17 %), Validé (16 %), Melina Alexandra AS v/Andreas Hatjoullis (15 %), Jan Edvin Pedersen (8 %), andre (18 %). Holdingselskapet eies av Thomas og Stian Løkling Pedersen, Jostein Øygarden, Rune Johansen, Daniel Chaibi, Tor Mæhlum Karlsen og Espen Eikeland.

– En tilbakemelding om at gjesten er passe fornøyd kan ikke spisestedet bruke til så mye. Hvis du spør om servitøren smilte eller om bestikket var helt rent, får stedet en mer konkret tilbakemelding, legger han til.

Ved en emisjon i mars ble Foodback verdsatt til noe under 30 millioner kroner. Ved forrige runde i 2019 var prisingen 17,9 millioner kroner.

– Skaleringseffekten er enorm hvis vi slår gjennom med dette. Derfor har vi siden mars brukt tiden på å nå ut internasjonalt. Nå har vi 13 selgere som dekker 30 markeder fra New Zealand i øst til Canada i vest, sier han.