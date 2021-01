Nerdene sender grafikkgigant til værs

Teknologiaksjene har lagt bak seg et bunnsolid år. Gamingaksjene og maskinvareprodusentene tilknyttet spillbransjen har gått enda bedre. Bransjeindeksen Solactive Video & Games Index er opp 110 prosent siden starten av pandemien, mens grafikkortprodusenten Nvidia er opp 124 prosent.

Ifølge Kompletts kategorisjef Pål Fredrik Berg har lanseringen av den nye generasjonen RTX 30-serien fått en voldsom respons her i Norge.

– Interessen har vært helt enorm. Sammenlignet med forrige lansering snakker vi om ti ganger salget på lanseringsdagen mot august 2018. Vi måtte ta kortene av nettsalget for å dekke opp for de neste månedene, sier Berg.

Mer enn et blaff

Rundt juletider i 2017 så markedet et tilsvarende byks i salget av grafikkort. Den gang forårsaket av bitcoin-hysteri og folk på jakt etter kryptominingutstyr. Etter kursmassakren i kryptovalutaen gikk luften ut av ballongen, og store mengder brukte grafikkort ble lagt ut for salg på Finn.no i dagene som fulgte. Interessen for skjermkortene dalte.

Nå er bitcoin tilbake i vinden, og søndag sto kryptovalutaen i 297.000 kroner. Men Berg mener veksten denne gang i all hovedsak skyldes interesse fra spillere.

– Det er gamerne som driver salget, og det er 26 måneder siden sist Nvidia kom med en oppgradering. Hardcore-nerdene kjøper på lanseringsdagen, og folk har vært sultefôret på ytelse. Når det endelig lanseres, blir det en slags utløsning, sier han.

60–70 prosent raskere

Gaming som globalt fenomen har sett en voldsom utvikling de seneste årene, med stadig større krav til ytelse for å konkurrere på topp.

Nvidias nye toppmodell RTX 3080 leverer 60–70 prosent bedre ytelse enn forrige generasjon RTX 2080, som ifølge Berg har ført til at gamerne går over lik for å skaffe seg seneste modell.

Han sier man sjelden ser tilsvarende oppgraderinger fra én generasjon kort til den neste.

– Det er sjelden vi ser et sånt ytelseshopp. Det som kom nå, vasker i praksis gulvet med forrige generasjon, først med RTX 3080 og 3090 som kom en uke senere.

GODE TIDER: Pål Frederik Berg, kategorisjef i Komplett, mener Nvidias seneste generasjon grafikkort imponerer. Foto: Komplett

Pr. tredje kvartal økte Nvidia omsetningen med 50 prosent til 11,6 milliarder dollar mot samme periode året før, mens resultat ble forbedret med 55 prosent til 2,87 milliarder dollar.

Selskapet har også gjort store fremskritt på datasenterfronten og kunstig intelligens, og det er forventet at selskapets moment vil fortsette godt inn i 2021, som markedsleder på grafikkort.

– Fremtiden ser definitivt lys ut for Nvidia. Det har drevet GPU-innovasjonen fremover de seneste tiårene, og det blir trolig ikke færre gamere.

Ser langvarig trend

Mens kryptoboomen i 2017 ble kortvarig, tror Berg etterspørselen er kommet for å bli. Ut over å være ledende på grafikkprosessorer, har hovedkonkurrenten AMD de seneste årene konsentrert seg mer om datamaskinens hovedprosessorer (CPU), hvor selskapets Ryzen-linje har tatt store markedsandeler fra Intel.

I Norge forventer Berg et fortsatt høyt trykk.

– Det er vanskelig å si hvor lenge etterspørselen vil vare, men basert på tidligere tall, kommer det nok ikke til å dabbe av veldig raskt. Det skal sikkert lanseres to–tre nye kort i løpet av året, hvor man får mye ytelse for pengene og vil være en god investering for dem som ikke må ha det aller beste, sier han og legger til:

– Produksjonskranen åpner stadig mer, og i løpet av første kvartal vil det være kort tilgjengelig i markedet stort sett hele tiden.