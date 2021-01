Blir tittelpartner for Champions Chess Tour

Airthings Master er den første major-turningen i Champions Chess Tour, og har tiltrukket seg millioner av seere over hele verden gjennom julen. Turneringen sendes på Eurosport i hele verden, på NRK i Norge, i tillegg til at et betydelig antall seere følger kampene på strømmetjenester som YouTube og Twitch.

Nå har Play Magnus Group og Meltwater signert avtalen som gjør Meltwater til tittelsponsor for Champions Chess Tour. Touren får navnet Meltwater Champions Chess Tour.

– Dette betyr mye for touren. Vi i Play Magnus Group har brukt Meltwaters produkter lenge. Intelligent analyse av både sosiale og tradisjonelle medier er viktig for alle som organiserer sportsarrangementer med tanke på å skaffe nødvendig innsikt. Vi bruker Meltwaters tjenester både for å evaluere vår interne strategi og for å rapportere effekt til våre partnere. Meltwater er et sterkt merkenavn, og en utmerket samarbeidspartner for vårt mål om å øke populariteten for sjakk og Champions Chess Tour, sier konsernsjef Andreas Thome i Play Magnus Group.

– Vi tror potensialet for sjakk som publikumssport er enormt, og gjennom 2020 har vi bygget vårt flaggskip Champions Chess Tour. Avtalen med Meltwater er et ytterligere bevis for at sjakksporten er attraktiv for partnere. Vi er trygge på at Champions Chess Tour fremover vil være en viktig del av Play Magnus Groups merkevareidentitet, sier Andreas Thome.

Også personlig sponsor

Partnerskapet med Meltwater er mer omfattende, og kommer i tillegg til de tidligere annonserte avtalene med Skilling, Airthings, Opera og Julius Bär. Gjennom avtalen blir Meltwater også en personlig partner for Magnus Carlsen, fire ganger verdensmester i sjakk, og en av grunnleggerne av Play Magnus Group.

– Meltwater er en perfekt partner for Champions Chess Tour. Meltwaters kjernevirksomhet er tett knyttet til sjakkspillet gjennom deres arbeid med analyse og strategi. Jeg ser frem til å jobbe med Meltwater i forbindelse med touren, og til å være deres merkevareambassadør, sier Magnus Carlsen.

– I Meltwater tror vi på å hjelpe selskaper med innsikt slik at de kan gjøre beslutninger basert på mer informasjon, akkurat slik verdens beste sjakkspillere forbereder seg til turneringer. Champions Chess Tour er en perfekt arena for oss til å vise ulike selskaper hvordan de ved hjelp av våre analyseverktøy kan gjøre smarte trekk. I et sjakkparti har begge spillere i utgangspunktet samme informasjon. Hvordan man leser og analyserer informasjonen fra motstanderen avgjør utfallet, sier Jørn Lyseggen, arbeidene styreleder og grunnlegger av Meltwater, og legger til:

– Samfunnsansvaret knyttet til Play Magnus’ misjon inspirerer oss i Meltwater ettersom det underbygger de positive effektene av sjakk for barn og vokse, og at sjakken er lett tilgjengelig for mange. I motsetning til sportsgrener som krever dyrt utstyr, er alt du trenger et sjakkbrett og brikker for å komme i gang – så kan du spille hvor som helst.

Ti turneringer

Meltwater ble grunnlagt i Oslo, Norge, i 2001 og har hovedkontor i San Francisco, California. Selskapet har 50 kontorer fordelt på seks kontinenter med 1.700 ansatte og 28.000 bedriftskunder. Meltwater ble notert på Euronext Growth Oslo i desember 2020.

– Dersom det blir mulig å reise planlegger vi å organisere finalen i Meltwater Champions Chess Tour i San Francisco i september, sier Jørn Lyseggen

Champions Chess Tour foregår i perioden november 2020 til september 2021. Magnus Carlsen og resten av verdenseliten vil konkurrere i totalt ti online-turneringer. Den andre turneringen, Airthings Masters, arrangeres fra 26. desember 2020 til 3. januar 2021 og sendes i Norge på NRK, og på Eurosport og andre plattformer internasjonalt.

Play Magnus Group tilbyr tjenester der alle kan spille, se og lære sjakk. Gruppens tjenester består av Play Magnus App Suite, chess24, Chessable, ichess.net og CoChess, i tillegg til Champions Chess Tour.