Mener sjakkmarkedet er underutviklet

Søndag morgen ble det kjent at Jørn Lyseggens Meltwater går inn som tittelsponsor for Champions Chess Tour, som går navnet Meltwater Champions Chess Tour.

– Å få med Meltwater som tittelsponsor er med på å løfte touren ytterligere, og jeg håper på et langt samarbeid. Jeg tror Meltwater som vanlig har vært smarte med sine analyser og gjort et smart trekk, sier Espen Agdestein, en av Play Magnus' gründere, til Finansavisen.

Jeg tror Meltwater som vanlig har vært smarte med sine analyser Espen Agdestein, Play Magnus

Partnerskapet med Meltwater er omfattende, og selskapet blir også personlig partner for Magnus Carlsen (30), fire ganger verdensmester i sjakk, og en av grunnleggerne av Play Magnus.

–I Meltwater tror vi på å hjelpe selskaper med innsikt slik at de kan gjøre beslutninger basert på mer informasjon, akkurat slik verdens beste sjakkspillere forbereder seg til turneringer. Champions Chess Tour er en perfekt arena for oss til å vise ulike selskaper hvordan de ved hjelp av våre analyseverktøy kan gjøre smarte trekk. I et sjakkparti har begge spillere i utgangspunktet samme informasjon. Hvordan man leser og analyserer informasjonen fra motstanderen avgjør utfallet, sier Meltwater-gründer Jørn Lyseggen.

Blir største sponsor

– Hvor store summer er det snakk om?



– Vi er blitt enige om å ikke gå ut med en sum, men jeg kan si at Meltwater blir vår største sponsor, sier Agdestein.

Champions Chess Tour foregår i perioden november 2020 til september 2021. Magnus Carlsen og resten av verdenseliten vil konkurrere i totalt ti online-turneringer. Turneringen sendes på Eurosport i hele verden, på NRK i Norge, i tillegg til at et betydelig antall seere følger kampene på strømmetjenester som YouTube og Twitch.

– Har dere regnet på markedsføringseffekten?

– Nei, det har vi ikke gjort ennå. Seertallene er veldig gode, og vi forventer at vi vil vokse. Jeg tror samarbeidet med Play Magnus både blir morsomt og bra rent økonomisk, sier Lyseggen.

STØTTER SJAKK: Meltwater-gründer Jørn Lyseggen går inn som største sponsor i Champions Chess Tour. Foto: Iván Kverme

Skal digitalisere sjakken

Agdestein har klokkertro på sjakk som publikumssport, og mener markedet er underutviklet med produkter og tjenester.

– Vi skal digitalisere sjakksporten og vi har fått et løft gjennom coronapandemien. Utviklingen har gått fort, og vi skal sørge for å komme med de beste produktene til markedet. Seertallene er gode på NRK og Eurosport, samt på strømmetjenester som YouTube og Twitch. Nedslagsfeltet blir enormt når det er snakk om en global sport. Formatet med online-sjakk er bra, og det går fortere, sier Agdestein.

Hvis coronapandemien tillater det, vil finalen i Meltwater Champions Chess Tour finne sted på hovedkontoret til Meltwater i september.

– Det blir enormt spektakulært, og interessen for sjakk er stor her. Vi skal sørge for at det blir mer enn bare en sjakkturnering, sier Lyseggen.

I tillegg til Champions Chess Tour, består Play Magnus av tjenestene Play Magnus App Suite, Chess24, Chessable, Ichess.net og CoChess.