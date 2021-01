Jakter 10 millioner til sykkeldekk 2.0

KOLBOTN: Retyre-sjef Paul Magne Amundsen (32) serverer kaffe fra den seneste varianten av Nespresso-maskiner, Vertuo. Valget av metode for tilberedning av kaffe er ikke tilfeldig.

– Du kan egentlig godt si at vi har en Nespresso-forretningsmodell, sier Amundsen.

Retyre hevder å ha funnet opp «sykkeldekket 2.0» som enkelt kan tilpasses føre og terreng.

I stedet for å produsere ordinære sykkeldekk som kastes når de er utslitte, har selskapet laget et modulært system.

På felgen monterer sykkelfabrikken en basisdekk. Ved hjelp av glidelås kan brukeren feste på på sine egne dekk, eller skins, som Amundsen kaller det.

Han viser frem en palett med fem skins-varianter som er emballert i oransje farge, via grønn til mørkeblå.

Dekktrekkene har navn som Gravel Chaser, Trail Rider og Ice Racer, og koster 599 kroner pr. stykk.

Drømmekunden hos Retyre er én som kjøper hele biblioteket og stripser på det dekket som er best egnet til sykkelturen han eller hun skal på.

– Vi har laget systemet og basisdekket. På et tidspunkt kan det komme konkurrenter på skinsene, tilsvarende som da Kjeldsberg og Evergood begynte å selge kaffekapsler. Men inntil videre har vi stålkontroll på hele verdikjeden, akkurat som Nespresso, sier han.

Oppfinner og glidelåsekspert

Amundsen beskriver seg som oppfinner, og han har bakgrunn fra NTNU innenfor kjemi og prosessteknologi.

– Det ligger mange årsverk arbeid bak den nøyaktige utformingen av glidelåsen, sier Amundsen.

NØKKELEGENSKAPER: Hver glidelås skal ha nøyaktig like mange tenner og nøyaktig lik lengde mellom hver tann. Foto: Anders Horntvedt

For eksempel skal hver eneste glidelås skal ha nøyaktig like mange tenner og nøyaktig lik lengde mellom hver tann.

– Det høres banalt ut, men er ekstremt vanskelig å oppnå når man i tillegg skal produsere lønnsomt. For å sikre at hvert produkt er innenfor 1-tanns margin må man rett og slett telle tennene og måle lengdene på glidelåsene, sier Amundsen.

Drømmen er å bli den nye standarden for dekk, i hvert fall i deler av markedet Paul Magne Amundsen, Retyre

I 2020 var det mer enn 50 millioner tenner å telle sammenlagt.

– Denne jobben gjør vi ikke manuelt lenger, men i løpet av fem år med kvalitetssikring og produktutvikling er det blitt noen timer likevel. Du selv tenke deg hvor kjedelig det er å komme ut av telling når hvert eneste produkt har flere tusen tenner, humrer han.

Slideren, som er den bevegelige delen på glidelåsen, er laget av rustfritt stål.

RUSTFRITT STÅL: Slideren må ikke ha luftbobler i seg. Foto: Anders Horntvedt

– Vi har også brukt mange timer på å studere prosessene rundt støpingen og fresingen av slideren. Det er viktig at den ikke har luftbobler i seg, sier Amundsen.

Skal selge for 220 millioner

Den opprinnelige tanken i bedriften var å lage en kjetting til sykler for å gjøre det lettere å sykle om vinteren.

– Deretter økte ambisjonsnivået. Vi er gått fra å være en kjettingleverandør til å bli en teknologibedriften som utfordrer hele dekkindustrien, sier Amundsen.

Av et prospekt på hjemmesidene går det frem at sykkeldekkindustrien er på 60 milliarder kroner på verdensbasis.

Planen er å kapre 220 millioner kroner av det i løpet av fem år, omtrent.

– Industrien er enorm, men den er også enormt low tech. Vi ønsker å bli verdensledende på bærekraft, og legger opp til en sirkulærøkonomi der slitte skins kan pantes og støpes om til nye, sier Amundsen.

Rundt fem millioner av omsetingen i 2019 kommer fra støtte fra EU-programmet Horizon 2020. Rundt 1 millioner kroner var salg av dekk og skins.

– Salget i 2020 har vært på rundt 2 millioner kroner, sier han.

Jakter 10 millioner

I disse dager jakter selskapet etter investorer som kan spytte inn rundt 10 millioner kroner i vekstkapital.

I annonser i Finansavisens papirutgave frontes emisjonen av sykkelhelt og tidligere Tour de France-deltager Dag Otto Lauritzen.

INVESTOR: Tour de France-veteran Dag Otto Lauritzen. Foto: NTB

– Jeg får mange tilbud om å bli med på ting og takker stort sett nei, men reTyre har jeg stor tro på. De har vært tidlig ute med å se behovene til det raskest voksende markedssegmentet, altså el-syklistene, fastslår Lauritzen.

Amundsen ser for seg inn family offices eller noen garvede forretningsengler som de mest sannsynlige investorene.

Ved forrige emisjon i 2018 ble selskapet verdsatt til 16 millioner kroner. I denne runden er verdsettelsen jekket opp til 53 millioner kroner.

Retyre (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 8,0 2,6 Driftsresultat 0,7 −2,2 Resultat før skatt 0,4 −2,5 Årsresultat 0,3 −1,9 Eiere: Technium Holding (gründerne Paul Magne Amundsen, Sigmund Andenes og Elise Landsem, 69,6 %), Partenza AB (9,3 %), Østfold Follo Nyskapingsfond (4,3 %), Alexander Gjendem Gjørven (3,5 %), Tidligfasefondet (3,5 %), andre (9,9 %).

Pengene skal finansiere produksjon av varer og markedsføring.

– Drømmen er å bli den nye standarden for dekk, i hvert fall i deler av markedet. Vi ønsker å bli et fortrinn for sykkelprodusentene. Akkurat som de reklamerer med Shimano-gir, ønsker vi at de skal reklamere for at syklene kommer med Retyre-dekk, sier han.