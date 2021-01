Rask dobling i fintech

Den 26. november i fjor ble Huddlestock notert på Euronext Growth til 2,1 kroner pr. aksje, hvilket tilsvarte en prising på 228 millioner kroner.

De første handelsdagene var ingen suksess og aksjen lå lenge å vaket mellom 2,1 og 2,3 kroner. Først like før julefreden senket seg over det langstrakte land begynte aksjen å bevege kraftig på seg.

Den 22. desember steg aksjen nærmere 39 prosent, før oppgangen i romjulen var på henholdsvis 13 og 16 prosent. Mandag steg kursen ytterligere med en oppgang på 7,5 prosent til 4,3 kroner.

Med andre ord har Huddlestock gitt en avkastning på over 100 prosent siden børsnoteringen. Største aksjonær i Huddlestock er sjefen for det tyske datterselskapet, Peter Van Kleef med 19,5 prosent. Styreleder Øyvind Hovland er nummer to, etterfulgt av gründer Murshid Ali.

Inngikk samarbeid

Forretningsideen til Huddlestock handler om å gi depotbanker løsninger slik at mannen i gata får de samme mulighetene som profesjonelle investorer, til en rimeligere pris. I dag tilbyr selskapet en software-plattform for depotbanker, som forenkler alt fra kommunikasjon, rapportering, innlegging av ordre og porteføljestyring.

Det andre produktet, Connectivity, gjør det mulig for andre aktører enn dagens nettmeglere å tilby kundene enkel og rimelig handel i enkeltaksjer eller fond ved at Huddlestock-plattformen kobler dem sammen med BNP Paribas.

Og den sterke kursoppgangen siden juletider er nyhetsdrevet. Den 22. desember annonserte Huddlestock et samarbeid med den tyske investeringsbanken Baader Bank.

«Dette partnerskapet vil hjelpe med å sette Huddlestock på toppen av meglerlisten i Tyskland», uttalte konsernsjef John Egil Skajem i en melding.

Lover god økonomi

Huddlestock har tidligere guidet et base case-scenario med EBITDA-marginer på mellom 60 og 70 prosent, samt at det vil bli cash-break-even sommeren 2021.

Marginene forutsetter at BNP Paribas' depotbankkapital som i dag er på cirka 9.300 milliarder euro vil kanalisere rundt 20 milliarder euro til Huddlestocks plattform innen 2024/2025.

«Økonomien til Huddlestock er veldig god og stabil, som skyldes at alle de store investeringene er gjort. Nå skal pengene i stor grad brukes til å skaffe nye kunder», uttalte Skajem til Finansavisen i november.