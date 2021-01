Starter fagforening i Google

Mer enn 200 Google-ansatte i USA har dannet en fagforening for arbeidere, skriver de valgte lederne av fagforeningen i en kronikk i New York Times mandag.

«Alphabet Workers Union» har som mål å sikre at ansatte jobber til en rettferdig lønn, uten frykt for misbruk, represalier eller diskriminering, ifølge fagforeningslederne.

«Ikke vær ond»

– Da Google ble børsnotert i 2004, sa det at det ville være et selskap som «gjør gode ting for verden selv om vi gir avkall på noen kortsiktige gevinster.» Mottoet pleide å være «Ikke vær ond.» Vi vil leve etter det mottoet, skriver fagforeningslederne.

Foreløpig er det 226 Google-ansatte som har meldt seg inn i fagforeningen, som ikke kan regne med å bli spesielt populær blant ledelsen i teknologiselskapet.

Google og deres morsselskap Alphabet er blitt kritisert av USAs arbeidsmyndigheter for å ha ulovlig avhørt flere ansatte som senere har fått sparken for å protestere mot selskapets politikk, og for å prøve å organisere en fagforening. Google har tidligere sagt at de har trodd at de har handlet innenfor lovens grenser.

– Våre ansatte har beskyttede arbeidstakerrettigheter som vi støtter. Men som vi alltid har gjort, vil vi fortsette å engasjere oss direkte med alle våre ansatte, sier personalansvarlig i Google, Kara Silverstein i en kommentar til Reuters.