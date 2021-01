Sveise-Jørn sikter mot milliarden

LARVIK: – I Norge tjener en god sveiser omtrent like mye som direktøren. Skal norsk industri være konkurransedyktig, må også standarden på utstyret være deretter, sier Jørn Tandberg (56), daglig leder og eneeier i Welmax.

Bedriften designer, bygger og skreddersyr maskiner og roboter til sveising.

Han viser rundt i fabrikkhallen litt utenfor Larvik der halvferdig utstyr står utover.

Én robot skal til verkstedbedriften Panterra i Arendal. Én annen robot skal til Aker Verdal, en tredje skal til Equinor, mens en fjerde skal til Stena Recycling i Porsgrunn.

På kundelisten finner vi også Aibel, Alfa Laval, Vahterus, Lamprell i Dubai og Aker-konsernets datterselskaper i Malaysia og Brasil.

– 70 prosent er software

Oppskriften i Welmax er å kjøpe inn hyllevare fra leverandører av industriroboter og industrimateriell, for deretter å tilpasse dem og koble dem til Welmax’ egenutviklede programvare.

Tyske Kuka er hovedleverandør av roboter, men Welmax samarbeider også med det svenske- sveitsiske industrilokomotivet ABB.

– 65 til 70 prosent av det vi gjør, er software. Resultatet er at vi kan maskinere og sveise helt unike gjenstander med kompleks geometri, sier han og peker på en forgrening av et stålrør som skal til Equinor.

Tok over i 1997

Tandberg tok over Welmax i 1997, da selskapet var en leverandør av roboter. Selv er Tandberg utdannet tekniker innenfor automatisering, elektronikk og svakstrøm.

Frem til 1990-tallet jobbet han hos ESAB, som beskriver seg som en verdensledende produsent av sveise- og skjæreutstyr.

– Frem til rundt 2015 var Welmax en forhandler av ferdigvarer, men de seneste fem årene har markedet endret seg voldsomt. Veldig mange av de tingene vi leverte kan du i dag kjøpe på postordre. Markedet er borte for leverandører av utstyr til enkel automatisering, sier Tandberg.

Oppskriften ble å satse tungt på programvareutvikling og å levere større grad av skreddersøm.

– For å klare dette er vi avhengig av supergod programmeringskompetanse, og det har vi internt i bedriften, selv om det bare er 15 ansatte. Vi leverer til kunder over hele verden. Eksportandelen er rundt 50 prosent, sier Tandberg.

Den fremste konkurrentene er ifølge Tandberg outsourcing av arbeidskraft til lavkostland.

– Vi bidrar til at bedriftene kan fortsette å produsere lokalt, samtidig som de kan forbedre HMS-arbeidet sitt. I Dubai, der flere av kundene våre er, må arbeidere jobbe i 50 til 55 varmegrader. Det kan de bare gjøre i 20 minutter av gangen, sier han.

Vil bli verdens største

– Hvordan ser Welmax ut om fem år?

– Vi skal bli en av verdens største leverandører for styringssystemer roboter og industriell automasjon. Det er i hvert fall strategien, og så får vi se hvor lang tid vi bruker på å komme dit, svarer Tandberg.

VEKST-CASE: – Vi snakker kjapt om 200–300 millioner kroner i årlig omsetning som vil synes i regnskapene de kommende to–tre årene. Foto: Anders Horntvedt

– Det høres ambisiøst ut for en bedrift med 15 ansatte?

– Vi har kontrakter og prosjekter på vei inn som vil generere en kraftig økning i aktiviteten. Enkelte kunder vurderer å bestille 50 roboter hver. Vi snakker kjapt om 200–300 millioner kroner i årlig omsetning som vil synes i regnskapene de kommende to–tre årene, sier Tandberg.

Det kommende året vil han til å bruke tid på å se etter investorer, enten finansielle eller industrielle. Han ønsker seg et kapitaltilskudd på rundt 50 millioner kroner.

Hvilken eierandel det vil gi, og hva selskapet dermed verdsettes til, har han ikke bestemt seg for.

– Regnskapene de seneste årene ser helt tullete ut på grunn av en endring i regnskapsførselen. Coronaeffekten har også rammet oss hardt fordi vi ikke har kunnet besøke våre utenlandske kunder. Men ordrene vi står overfor vil løfte selskapet til et nytt nivå, sier han.

VIL VOKSE UTENFOR LARVIK: Planen på sikt er å masseprodusere roboter i et annet sted enn Norge og å lisensiere ut programvaren. Foto: Anders Horntvedt

Planen på sikt er å masseprodusere roboter i et annet sted enn Norge og å lisensiere ut programvaren.

– Vi har bare skrapt litt i overflaten av hva Welmax kan bli til. Potensialet er enormt, og for meg har dette vært en drøm hele livet, sier Tandberg.

Welmax (Mill. kr) 2020* 2019 Driftsinntekter 18 14,8 Driftsresultat – 4,1 Resultat før skatt 0 2,8 Årsresultat – −2,9 *Prognose. Eier: Jørn Tandberg.

Han anslår at 2020 endte med rundt 18 millioner kroner i omsetning og at resultatet endte opp litt over null.