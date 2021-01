Tilretteleggerne roper kjøp

Tirsdag morgen rykket både tilretteleggerne DNB Markets og ABG Sundal Collier ut med en kjøpsanbefaling på Meltwater, med kursmål på henholdsvis 75 og 67 kroner.

Meltwater driver med medieovervåkning og analyse, og har siden børsnoteringen klatret fra 43,50 til 56,50 kroner. Etter analysene ble sluppet tirsdag morgen steg aksjen nesten 5 prosent.

ABG Sundal Collier venter at Meltwater skal ha en årlig inntektsvekst (CAGR) på 13,5 prosent i perioden 2020–2024, hvilket er under selskapets eget estimat på 20 prosent.

Lønnsomheten skal også opp, og meglerhuset tror på en EBITDA-margin på 17 prosent i 2024.

«En netto kontantposisjon og sterk kontantstrøm vil gi Meltwater mulighet til å være aktive med M&A. Vi ser et fragmentert marked med mange små sosiale medier-spillere, store kostnadssynergier fra datakostnader og mulighet for multippel-arbitrasje», skriver ABG Sundal Collier.

Meglerhuset viser til at det er mulig å kjøpe selskaper i spacet for mellom 2–4 ganger de årlige gjentagende inntektene (ARR), mens sosiale medier-peers handles til rundt 12 ganger ARR.

Høyt blue sky-scenario

Kursmålet på 67 kroner impliserer ifølge ABG Sundal Collier en prising av Meltwater på 6 ganger EV/salg basert på 2020-estimater.

I analysen skisserer også meglerhuset et blue sky-scenario innen fire år, hvilket innebærer en aksjekurs på 125 kroner.

For å regne seg frem til dette scenarioet benytter ABG Sundal Collier et inntektsestimat på 592 millioner dollar i 2024 og en EBITDA-margin på 20 prosent. På toppen av det kommer oppkjøp som tallknuserne estimerer at kan tilføre 150 millioner dollar i årlig gjentagende inntekter, gjennomført til en EV/salg-multippel på 3.

Tror på oppkjøp

DNB Markets har også gjort en rekke scenario-analyser. Ved å benytte 2,5–3,5 prosents terminalvekst, 19-21 prosents EBITDA-margin, samt en liten nedjustering av avkastningskravet (WACC) regner tallknuserne seg frem til et øvre kursnivå på 183 kroner pr. aksje.

Også DNB Markets tror at Meltwalter er godt rigget for å gjøre oppkjøp i årene fremover, og estimerer en vekst på 12 prosent i perioden 2020–2024, før eventuelle oppkjøp.

I dag har Meltwater årlige gjentagende inntekter på 357 millioner dollar årlig og 30.000 kunder omkring i verden. Markedsandelen til selskapet er på mellom 7 og 12 prosent, ifølge ABG Sundal Collier.