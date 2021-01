Har økt aksjonærbasen med 4.233 prosent

Tirsdag var det duket for handelsoppdatering fra Kahoot, og igjen serverte læringsplattformen knallsterke kvartalstall. Omsetningen endte på 17,5 millioner dollar i fjerde kvartal, hvilket er 50 prosent høyere enn i tredje kvartal og 230 prosent over tilsvarende kvartal i 2019.

Rapporten ble godt mottatt av investorene og aksjen var klokken 16.00 opp 10,6 prosent til 107,80 kroner. På et år har kursen steget 398 prosent, og siden noteringen på Euronext Growth den 10. oktober 2019 er avkastningen på svimlende 706 prosent.

Det er imidlertid ikke bare avkastningstallene som er oppsiktsvekkende for Kahoot. Antallet aksjonærer har også vokst i ekspressfart siden første handelsdag på børs.

– Vi har gått fra rundt 300 til 13.000 aksjonærer i løpet av tiden på Euronext Growth. Interessen har vært enorm, og vi tror den kan fortsette gitt at vi fortsetter å levere gode resultater til aksjonærene og produkter til kundene våres. Det må til for at vi skal fortjene oppmerksomheten vi får fra investormarkedet, sier konsernsjef Eilert Hanoa i Kahoot.

Med andre ord har aksjonærbasen økt med 4.233 prosent siden første handelsdag. Kahoot har en markedsverdi på 48,2 milliarder kroner, hvilket betyr at hver aksjonær i gjennomsnitt sitter på verdier for 3,7 millioner kroner.

Snakker med mange

Det er ikke bare den kraftige veksten investorene kan glede seg over. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Kahoot 550.000 betalende brukere, hvorav Drops tilførte 100.000 brukere.

For femte kvartal på rad venter læringsplattformen å levere en positiv kontantstrøm med 40 prosents cash conversion.

– Vi er veldig godt fornøyd med fjerde kvartal, med både økning i antallet betalende brukere og kraftig vekst. Vi har gjort to oppkjøp og lansert en rekke nye tjenester, sier Hanoa, som for øvrig eier aksjer for 4,2 milliarder kroner i Kahoot.

– Har dere mange oppkjøpskandidater i kikkerten?



– Vi har kontinuerlige dialoger med en rekke selskaper og får samtidig forslag på hva som kan være interessante case. Men pr. nå har vi ikke annonsert noen umiddelbare planer for ytterligere oppkjøp, sier han.

Venter kraftig vekst

Teknologiselskapet har store ambisjoner, og forventer å omsette for mellom 90 og 100 millioner dollar i 2021, hvilket er betydelig høyere enn omsetningen på 45 millioner dollar i 2020.

– Føler du deg komfortabel på guidingen?

– Absolutt. Vi har basert den på hva vi har levert i 2020 og på utviklingen i salget. Når man legger opp til et slikt vekstmål er man alltid avhengig av å videreutvikle seg og sørge for at kundene er fornøyde. Det ligger et stort ansvar på oss for å levere dette, men det skal vi få til, sier han.

Kahoot legger frem fjerdekvartalsrapporten den 10. februar, og det er ventet at aksjen vil flyttes over til børsens hovedliste i løpet av første kvartal.

– Viktig aksjonær

I oktober kom den anerkjente japanske investoren Softbank inn på eiersiden, før det økte sin eksponering til 13,5 prosent like før jul.

– For oss er Softbank en riktig og viktig aksjonær. Det har et globalt nettverk, har tilgang på nye markeder og er aktive eiere, sier Hanoa.

– I hvilke markeder ser dere størst vekstpotensial?



– Vi har i dag en liten andel av omsetningen i Latin-Amerika og Asia, i tillegg til Afrika og Midtøsten. Totalt sett er vi sterke i Europa og særlig i Nord-Amerika, så skal vi vokse videre derfra også i andre regioner, sier konsernsjefen.

INGEN HØYDESKREKK: Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities mener Kahoot-aksjen har ytterligere potensial. Foto: Iván Kverme

Positive analytikere

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen er fornøyd med tirsdagens rapport og kommer til å oppjustere både estimater og kursmålet på 97,50 kroner.

– Begynner du ikke å få høydeskrekk?



– Kahoot er i startfasen med å ta betalt av brukerne sine og det er i dag bare 2 prosent av brukerne som betaler. Derfor kan man ikke se på 2020-tall for å verdsette selskapet. Hvis Eilert Hanoa spiller kortene sine riktig har det et mye større potensial på lang sikt enn dagens prising tilsier. Jeg verdsetter Kahoot på 2023-estimater, som tilsvarer at kun 4 prosent av brukerne betaler og det er et relativt konservativt estimat, sier hun.

– Tror du Kahoot blir kjøpt opp i løpet av 2021?



– Selskapet er en oppkjøpskandidat på sikt, men jeg baserer ikke mitt syn på aksjen på dette. Både Disney, Softbank og Microsoft er aksjonærer i Kahoot og selskapet er en oppkjøpskandidat for alle disse. Det burde gi noe nedsidebeskyttelse i aksjen, sier Trondsen.

Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets er også positiv til handelsoppdateringen og opprettholder kjøpsanbefalingen. Før rapporten hadde han et kursmål på 70 kroner, som trolig vil bli oppjustert.