Apple håver inn på mikrotransaksjoner

Teknologigiganten Apple fikk inntekter på 1,8 milliarder dollar fra App Store i løpet av romjulen og nyttårsaften. Det skriver Apple, som også viser til at 30 prosent av all salget var 1. nyttårsdag.

Apple skriver at det var apper som bringer folk sammen som var mest populære, for eksempel spill som Among Us og Roblox.

«Nå mer enn noen gang før har kunder over hele verden funnet inspirasjon og verdi i bredden og kvaliteten på Apples tjenester. Vi er utrolig optimistiske med hensyn til hvor vi er på vei, og vi tror at muligheten for utviklere og det kreative samfunnet er uendelige», sa Eddy Cue, senior visepresident for Internett-programvare og -tjenester.

Apple-aksjen stiger 2,5 prosent onsdag, og er ned 3,7 prosent hittil i år. Det siste året har aksjen likevel hoppet 68,6 prosent.