Otello-komité hardt ut mot hovedaksjonæren

I midten av desember ble Otello Corporation bedt om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling av hovedaksjonær Sand Grove Capital Management, med rundt 28,4 prosent av aksjene i selskapet, for å vurdere stillingen til nominasjonskomiteens leder.

Uten noen dypere forklaring erklærte Sand Grove at visse endringer i nominasjonskomiteen må til for å ivareta alle Otello-aksjonærers interesser, og det ble foreslått at Simon Davies velges som ny leder av Otellos nominasjonskomité, mens sittende leder, Nils A. Foldal, fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Davies er grunnlegger og investeringsdirektør i Sand Grove Capital Management.

Nå, torsdag, foreligger nominasjonskomiteens innstilling foran den ekstraordinære generalforsamlingen, som avholdes 15. januar.

– Stem nei

Der fremgår det at dagens nominasjonskomité ikke støtter Sand Groves forslag.

Komiteen foreslår at Otello-aksjonærene stemmer nei til forslaget, slik at dagens nominasjonskomité blir sittende til selskapets ordinære generalforsamling i juni, når perioden til dagens komité uansett løper ut.

Nominasjonskomiteen forklarer at den er av den oppfatning av at Sand Grove, selskapets største aksjonær, bør være representert i nominasjonskomiteen, og peker videre på at dagens leder flere ganger har tilbudt sin plass i komiteen til Sand Grove, forutsatt at Sand Grove ikke ber om en ytterligere ekstraordinær generalforsamling for å gjøre styreendringer før neste ordinære generalforsamling i juni.

Når Sand Grove nå ber om ny ekstraordinær generalforsamling, mener nominasjonskomiteen at dette tyder på at Sand Grove ikke bare vil erstatte dagens nominasjonskomitéleder, men også ett eller flere medlemmer i Otellos styre, inkludert styreleder André Christensen.

Aksjen opp 75 prosent

Nominasjonskomiteen mener det bekymrer «at selskapets største aksjonær velger å ikke følge og respektere reglene for god selskapsstyring». Det vises dessuten til at det ikke finnes ekstraordinære omstendigheter som skulle tilsi endringer i selskapets styre nå.

Komiteen forklarer videre at den vil bli overrasket dersom Otello-aksjonærene støtter Sand Groves nye forslag.

Komiteen viser også til Otellos driftsoppdatering 21. desember, en oppdatering som ifølge DNB Markets «viser at selskapet er tilbake i toppform».

Det vises dessuten til at Otello-aksjen gjør det langt bedre, med en kursoppgang på 75 prosent siden den forrige ekstraordinære generalforsamlingen i september.