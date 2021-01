Her er alle Kahoot-millionærene

Kahoot er blitt symbolet på børsoppgangen i 2020. Ti måneder etter at Erna Solberg stengte Norge, og børsen dundret ned over 30 prosent har Oslo Børs steget nesten 60 prosent.

I førersetet for oppgangen: Spill- og læringsplattformen Kahoot.

For ett år siden sto Kahoot i 20 kroner. For seks måneder siden sto aksjen i 35. For én måned var kursen 65. Fredag steg Kahoot-kursen til 120 kroner.

En skokk nordmenn som eide aksjer i en morsom spillplattform er plutselig blitt mangemillionærer.

Over 600 nordmenn har nå Kahoot-aksjer for over én million kroner (se faktaboks).

Collier: 500 mill.

De som har mest er Jan Haudemann-Andersen og Eilert Hanoa med aksjer for henholdsvis 6,25 og 4,7 milliarder.

Kahoot har flere kjente investornavn som Jan Petter Colliers Sandén med aksjer for 500 millioner, Stein Haudemann-Andersen med 380 millioner, Tore Aksel Voldberg med 387 millioner, Kristian Falnes med 211 millioner og Roy Myklebust med 201 millioner.

Men her er også navn som Jon S. von Tetzchner med 170 millioner, eks-advokat Einar Greve med 90 millioner, megler Gaute Eie med 84 millioner, Ivar Løge med 77 millioner, Kristian Middelborg med 36, øyelege Ole Morten Halvorsen med 41 og Edvin Austbø med 31 millioner.

Celina-opptur

Celina Midelfart har vært i en endeløs nedtur i Borr Drilling, og fortjener å være med på Kahoot-festen. Dog «bare» med 20 millioner. Søsteren Hermine med litt mindre.

Andenæs-familien er storaksjonær i Kahoot, men Andenæs-forvalter Christian Åbyholm har sikret seg aksjer selv også, og har nå verdier for 25 millioner.

Men mest av alt preges Kahoots aksjonærliste av mindre kjente investorer, samt kjente ansikter som ikke først og fremst har utmerket seg i finansmiljøet.

Her er også en skokk Kahoot-gründere som Morten Versvik, Åsmund Grytting Furuseth og Alf Inge Want med aksjer for henholdsvis 1,5 milliarder, 900 millioner og 600 millioner som de høyest oppe.

Kahoot-aksjonærer Navn Selskap/Etternavn Aksjer (tusen) Prosentandel Verdi (mill.) Bosted Jan Haudemann-Andersen Datum-Selskaper 52 131 11,70 6 256 Oslo Eilert Hanoa Glitrafjord As 39 209 8,79 4 705 Oslo Morten Versvik Versvik Invest As 12 962 2,91 1 555 Oslo Åsmund Grytting Furuseth Newbrott As 7 606 1,71 913 Oslo Hilde Andenæs Andenæs-Selskaper 5 657 0,53 679 Oslo Alf Inge Want Gamification As 5 298 1,19 636 Buvika Jan Petter Collier Sanden As 4 340 0,97 521 Oslo Stein Haudemann-Andersen Adrian As 3 157 0,71 379 Oslo Tore Aksel Voldberg Skøien As 3 100 0,69 372 Oslo Patrick Rene J, Marchal Patrick Marchal As 2 295 0,51 275 75013 Paris Johan Patrick Brand Wesmann Hawkins As 1 790 0,40 215 Oslo Jamie Brooker Brooker 1 773 0,40 213 N4 3Sq Kristian Falnes Kristian Falnes-Selskaper 1 760 0,20 211 Stavanger Marius Kjeldahl Marius Kjeldahl As 1 701 0,38 204 Lysaker Roy Myklebust Melesio Invest As 1 677 0,38 201 Oslo Kim Bang Jean-B Huynh Ekholdt Huynh As 1 660 0,37 199 Nesodden Daniel Stephan Senn Senn Holding As 1 439 0,32 173 Bekkestua Jon S, von Tetzchner Vivaldi Invest As 1 419 0,32 170 Oslo Martin Kværnstuen Kam Holding As 1 387 0,31 166 Oslo Thomas Wilhelmsen Toluma Norden As 1 250 0,28 150 Lysaker Leif Igor Micheeff Ljm As 1 200 0,27 144 Finstadjordet Lars Erik Grønntun Eikum As 1 120 0,25 134 Oslo Eilif Holte Andiamo As 1 096 0,25 132 Oslo Clas Werner Risberg Bullris Invest As 1 065 0,24 128 Oslo Nils, Harald, Anne Krogsrud Krogsrud Invest As 1 005 0,23 121 Oslo Kjetil Sjulsen Sjulsen 955 0,21 115 Haslum Knut Gregardsøn Heje Heje 900 0,20 108 Oslo Thomas Giertsen Egeberg Holding As 867 0,19 104 Oslo George Matthew Agnelli Agnelli 780 0,17 94 London E2 6Pg Dag Henning Larsen Larsen 750 0,17 90 Oslo Einar Jørgen Greve Cipriano As 750 0,17 90 Oslo Gaute Eie Er Capital As 700 0,16 84 Snarøya Jerome Lacoste Jerome Lacoste As 696 0,16 84 Oslo Anders Joakim Fuglerud Karlander Invest As 693 0,16 83 Oslo Erik Carson Harrell Jem Forvaltning As 669 0,15 80 Oslo Ivar Løge Ivar Løge As 640 0,14 77 Trollåsen Georg Edvard Gunnerød Geg Invest As 600 0,13 72 Oslo Peter Olav Straume Hamp Invest As 600 0,13 72 Oslo Kjell Noer Kjell & Company As 600 0,13 72 Oslo Magnus Drageset Madra Invest As 550 0,12 66 Snarøya Kari Stautland Arepo As 546 0,12 66 Oslo Marit Bjørnvold Bjørnvold Invest As 495 0,11 59 Oslo Eivind Josten Josten 480 0,11 58 Oslo Tone Bergesen Catilina Invest As 469 0,11 56 Oslo Christen Heiberg A/S Millenium 450 0,10 54 Oslo Alex Haudemann-Andersen Nasa As 426 0,10 51 Oslo Sidsel Bruaas Hanoa Hanoa 400 0,09 48 Oslo Gonzalo Frasca Tutti Fruti As 400 0,09 48 Nesodden Arne Inge Dalseide Aid Invest As 365 0,08 44 Paradis Ted Skattum Skattum Invest As 361 0,08 43 Gjøvik Ada, Arne og Arild Kjeseth Tekas As 353 0,08 42 Rådal Jan Magne Borgen Borgano As 350 0,08 42 Stokke Ole Morten Halvorsen Om Holding As 345 0,08 41 Jar Ståle Førre Norlink Invest As 307 0,07 37 Stavanger Helge Aune Copa As 300 0,07 36 Stavanger Karoline Steiro Oppenheim As 300 0,07 36 Oslo Kim Wahl Strømstangen As 300 0,07 36 Oslo Kristian Middelborg Middelborg Invest As 300 0,07 36 Tønsberg Thomas Hunter Lorentzen Hunter Holding As 289 0,06 35 Oslo Rune Alexander Lohre Lohre 276 0,06 33 Oslo Georg Johan Espe Sjog As 270 0,06 32 Lysaker Edvin Austbø Alden As 260 0,06 31 Oslo Michael Ljungberg-Tvedt Mike As 225 0,05 27 Oslo Kåre Grøtta Storetind As 220 0,05 26 Nesbru Christian Åbyholm Caaby As 215 0,05 26 Oslo Jan Petter Jørgensen Sidera As 205 0,05 25 Oslo Hans Øyvind Haukeli Haukeli 200 0,04 24 Oslo Helen, Hæge, Edvard, Kristin Kranstad Rivertown Trading As 200 0,04 24 Oslo Per Christian Valbø Valbø Holding As 200 0,04 24 Oslo Paal Hansem Hansemgruppen Holding As 200 0,04 24 Oslo Tom Richard Bratberg Kogstad Kogstad 181 0,04 22 Oslo James Richard Miclethwait Micklethwait 180 0,04 22 Oslo Malene og Magnus Tangen-Pedersen Malmag Capital As 180 0,04 22 Oslo Solveig Margrete Aasdahl Somaras Invest As 173 0,04 21 Haslum Ingvild og Hanne Ørpen Nore-Invest As 170 0,04 20 Oslo Rowan Lee Brown Rowan Brown Holding As 168 0,04 20 Oslo Celine Midelfart Midelfart Capital As 165 0,04 20 Oslo Jostein Nydahl Håvalsrud Jems Holding As 163 0,04 20 Oslo Johannes T, Stensen Stensen Holding As 160 0,04 19 Oslo Nikola Vuckovic Vuckovic 149 0,03 18 Jar Christen Krogh Deontic As 148 0,03 18 Vettre Arnstein Bjørke, Arno Vigmostad Forlagshuset Vigmostad & Bjørke As 140 0,03 17 Bergen Joakim Varner Vj Invest As 131 0,03 16 Oslo Linda Martinsen Martinsen 125 0,03 15 Oslo Tore Aksel Voldberg Dukat As 125 0,03 15 Oslo Anders Myrvold Myrvold 120 0,03 14 Oslo Håvard Taule Taule 120 0,03 14 Oslo Helge Lafton Lafton 116 0,03 14 Hønefoss Harald Moræus Hanssen Uthalden As 115 0,03 14 Oslo Torstein Tvenge Tvenge 114 0,03 14 Oslo Hermine Midelfart Pescara Invest As 110 0,02 13 Oslo Vegard og Håvard Aure, Per Chr, Fjeldvik Hava Financials As 110 0,02 13 Oslo Pål Erik Robinson Ro Invest As 107 0,02 13 Oslo Ole Christian Hvidsten Byens Marker Invest As 105 0,02 13 Oslo Ole Christian Tangen Andersen Andersen 105 0,02 13 Jar Tom Komnæs As Finansplan 104 0,02 13 Bergen Jens Petter Rønningen Rønning 101 0,02 12 Oslo Ellen, Erling og Einar Rytter Erryco Invest As 100 0,02 12 Trondheim Jane Dagestad Syd Invest As 100 0,02 12 Stavanger Lars Ditlevsen Gleff As 100 0,02 12 Oslo Torgeir Mjør Grimsrud Leopold Invest As 100 0,02 12 Oslo Ida, Ivar og Erik Landgraff Gunnar Landgraff As 99 0,02 12 Oslo Agnete Tøien Pedersen Pedersen 98 0,02 12 Hagan Øystein Steiro Steiro Holding As 96 0,02 11 Oslo Øyvind Hornseth Hornseth 94 0,02 11 Borgen Martin Thorendahl Thorendahl 94 0,02 11 Sandefjord Jan Gustavsen Gustavsen 90 0,02 11 Oslo Roar Eivind Svendsen Svendsen 90 0,02 11 Oslo Even André Græsdal Græsdal 90 0,02 11 Oslo Eli Irene Haugland Haugland 90 0,02 11 Oslo Odd Bjarne Mosness Chrisima Holding As 90 0,02 11 Tau Ola Dagestad Dagestad 86 0,02 10 Stavanger Olav Tollefsen Tollefsen 85 0,02 10 Nesøya Helene Margrete Haugan H5 Vekst As 85 0,02 10 Nesbru Ove Andreas Verle Lange Lange Investeringer As 85 0,02 10 Oslo Craig Joseph Narveson Narveson 84 0,02 10 Oslo Anton Stadshaug Stadshaug 82 0,02 10 Stange Eskil Bakken Bakken 80 0,02 10 Oslo Espen Karlsen Tere As 80 0,02 10 Oslo Hans Ivar Robinson Birk Venture As 80 0,02 10 Snarøya Heidi Helland H/S Invest As 80 0,02 10 Stavanger Lars Staff Staff Asset Management As 80 0,02 10 Oslo Ragnar Hedenstad Høvik Finans As 78 0,02 9 Sandvika Finn Backer Fosna Forvaltning As 75 0,02 9 Kristiansund N Per Magne Eggesbø Eros As 75 0,02 9 Fosnavåg Thomas og Sofie Berntsen Kaare Berntsen As 75 0,02 9 Oslo Sveinung Totland, Kjell Rune Monsø og Espen Hareide Nilsen Apps As 70 0,02 8 Oslo Kristian Vidar Jøssang Jøssang 69 0,02 8 Nesbru Magdalena Kosinska Kosinska 69 0,02 8 Oslo David Andreas Baum Couloir Capital As 67 0,02 8 Oslo Aleksander E, Skaala Ask Capital As 66 0,01 8 Grimstad Ivar Martinsen Martinsen 66 0,01 8 Oslo Thor Inge Jørgensen Jørgensen 65 0,01 8 Oslo Sindre Svendsen Østgård Konsern As 63 0,01 8 Nesoddtangen Dag Alfred Birkeland Julimar As 63 0,01 8 S-12059 Årtsa Per Arne Bustnes Progressive Film As 62 0,01 7 Oslo Kjetil Holta Jageren As 62 0,01 7 Oslo Truls Kvaase Kvaase 61 0,01 7 Frogner Anders Myrvold Camp Myrvold As 60 0,01 7 Oslo Hans Cappelen Arnesen Arnesen 60 0,01 7 Oslo James Smith Smith 60 0,01 7 Oslo Lars Nilsen og Hanne Nilsen Lagulise As 60 0,01 7 Drammen Per Hummervoll Pj Investering As 60 0,01 7 Bergen Sverre Tyrhaug Tyrhaug 60 0,01 7 Oslo Tom Dagestad Kontorservice As 60 0,01 7 Stavanger Hans Gaarder Hans Gaarder As 59 0,01 7 Larvik Marianne Hofland Finseth Finseth 59 0,01 7 Drammen Trond Fleitscher Fleitscher 56 0,01 7 Oslo Bjørn Runar Dahl Dahl 55 0,01 7 Halden Johan Frederik Friis Søstrene Friis As 55 0,01 7 Oslo Mona Didriksen Didriksen Invest As 55 0,01 7 Tomasjord Guttorm Busch Sørensen Sørensen 53 0,01 6 Ballstad Per Olaf Roer Roer 50 0,01 6 Rygge Erik Selvaag Holte Paca Invest As 50 0,01 6 Oslo Annicken og Torstein Tvenge Tveco As 50 0,01 6 Oslo Anton Diachenko Diachenko 50 0,01 6 Zug 6300 Casper Ruud Ruud Awakening As 50 0,01 6 Snarøya Geir Allan Hove Scorpius As 50 0,01 6 Oslo Harald Johan Sjølshagen Hasjø Holding As 50 0,01 6 Oslo Helge Gleditsch Borgnes Borgnes 50 0,01 6 Oslo Jon Erik Haug Haug Advisory As 50 0,01 6 Oslo Kan Cao City Vest As 50 0,01 6 Drammen Lars Tore Mesel Mesel Eiendom As 50 0,01 6 Risør Nils Oskar Olsson Lidgard Invest As 50 0,01 6 Stavanger Oddvar Hilleren Hill Invest As 50 0,01 6 Hokksund Espen Dyvi Dyvi 50 0,01 6 Lysaker Finn Finsnes Finsnes Invest As 48 0,01 6 Stavanger Carl Christoffer Odum Oddum 48 0,01 6 Oslo Martin Thorendahl Thorendahl Invest As 47 0,01 6 Sandefjord Fred Harald Bergmann Fhb Invest As 46 0,01 6 Skien Tore Myrholt Enodden As 45 0,01 5 Nesøya Sean Patrick D'Arcy D'Arcy 45 0,01 5 Oslo Ingrid Lotty Maria Krog La Mani As 45 0,01 5 Oslo Ken W, Østreng Østreng 45 0,01 5 Vinterbro Leif Arne Langøy Lapas As 45 0,01 5 Brattvåg Paal og Bjørn Stenberg Stenberg Holding As 45 0,01 5 Oslo Pål Berg Berg 44 0,01 5 Nesodden Thor Arne Talseth Nor Marine Invest As 43 0,01 5 Oslo Frank Berner Wilhelmsen Frank Wilhelmsen Holding As 43 0,01 5 Vikran Øystein Garred Garred 42 0,01 5 Fornebu Endre S, Christensen The Lodge Invest As 42 0,01 5 Blommenholm Helge Midttun Visento As 42 0,01 5 Nesbru Ivar Versvik Versvik 42 0,01 5 Oslo Yngve Kirkeby Kirkeby 42 0,01 5 Oslo Padraic Woods Woods 41 0,01 5 Oslo Jan Heggelund Heggelund 40 0,01 5 Oslo Karl Jensen Mitera As 40 0,01 5 Stavanger Roar Stjern Lubell Holding As 40 0,01 5 Trondheim Tom Ivar Iversen Janine As 40 0,01 5 Tjøme Young Sook Tøsti H & A Invest As 40 0,01 5 Oslo Kristin Havig-Gjelsteth Gjelseth As 39 0,01 5 Vettre Øyvind Emil Bøhren Bøhren 38 0,01 5 Høvik Rune Silden Eikenes Versa Eikenes As 38 0,01 5 Oslo Jan Heggelund Ristora As 37 0,01 4 Oslo Leif Orstad Orstad 36 0,01 4 Kleppe Ivar Sandsnes Sandsnes 36 0,01 4 Lillesand Petter Hodne Steensland Jæderen As 36 0,01 4 Oslo Lavinia-Mihaela Jecan Jecan 35 0,01 4 Oslo Jacob Valentin Jettman Jettman 35 0,01 4 Oslo John Olof Solberg Solberg Invest & Consult As 35 0,01 4 Oslo Svein R, Goli Ret 1 As 35 0,01 4 Sandefjord Øystein Steiro Oriets Invest As 35 0,01 4 Snarøya Sverre Hind Fagerlund Fagerlund 35 0,01 4 Oslo Cornelius van den Munckhof Van Den Munckhof 34 0,01 4 Oslo Fred Harald Bergmann Bergmann 34 0,01 4 Skien Raymond Hovland Hovland 34 0,01 4 Oslo Svein Olsen Olsen 34 0,01 4 Stavanger Jørgen Anker-Rasch Grandiflora Invest As 34 0,01 4 Oslo Mohammad Ali Pasha Tippo As 34 0,01 4 Sandnes Erik Astad Daløy As 33 0,01 4 Finnøy Espen Dahler Dahler 33 0,01 4 Drammen Olav Flogstad Bjørkedal Invest As 33 0,01 4 Porsgrunn Gustav Magnar Witzøe Kvarvheim As 33 0,01 4 Trondheim Håvard Aure Aure 33 0,01 4 Oslo Knut Henning Lind Lind 33 0,01 4 Stabekk Jon Henriksen Ophelia Invest As 33 0,01 4 Hosle Magne Georg Aas Aas 32 0,01 4 Tveit Bjørn Hanevik Åstveit Investor As 32 0,01 4 Bergen Fredrik Syberg Syberg & Syberg As 31 0,01 4 Oslo Parviz Nieuwenburg Izadi Pi Consult 31 0,01 4 Oslo Vegard Aure Aure 31 0,01 4 Asker Kristen Vegge Vegge 31 0,01 4 Oslo Wei-Ting Kao Kao 31 0,01 4 Oslo Hans Daniel Markussen Markussen 30 0,01 4 Vinterbro Arnbjørn Marklund Marklund 30 0,01 4 Oslo Bjørn Inge Floberghagen Avantura As 30 0,01 4 Lillehammer Bjørn Tveter Tveter Invest As 30 0,01 4 Tjodalyng Edvin Dahl Dahl 30 0,01 4 Steinkjer Einar, Gry, og Liv Berg Norsk Næringsconsult As 30 0,01 4 Gjøvik Endre Røsjø Centennial As 30 0,01 4 L-1637 Luxembourg Georg Poul Artmann Artmann 30 0,01 4 Snarøya Harald Chr, Homboe Rye Rye 30 0,01 4 Kristiansand S Harald Gliebe Gliebe 30 0,01 4 Oslo Helge Roar Mathisen Mathiesen 30 0,01 4 Stavanger Jon Rune Trondsen Navio As 30 0,01 4 Oslo Jon Skålheim Skålheim 30 0,01 4 Norheimsund Julie Sveen Wessel Wessel 30 0,01 4 Oslo Odd Weidel Weidel 30 0,01 4 Oslo Olav Henrik Dokken Dokken 30 0,01 4 Leira I Valdres Sturla Strandly Techma Management As 30 0,01 4 Lysaker Trond Lykke B Finans As 30 0,01 4 Trondheim Trond Røsdal Hermilhed As 30 0,01 4 Sandnes Willy Josten Josten 30 0,01 4 Asker Karl Erik Staubo Frenisa As 29 0,01 3 Oslo Kristoffer, Bergunn og Thorleif Enger Thoeng As 29 0,01 3 Høvik Eivind Haugan Abraxas As 29 0,01 3 Nesbru Stig Valskaar Valskaar Holding As 28 0,01 3 Oslo Petr Szulc Bjerkan Bjerkan 28 0,01 3 Moss Roberg Kouwenhoven Kouwenhoven 28 0,01 3 Drammen Rune Vidar Nordum Noraks As 28 0,01 3 Kolbotn Thai Hai Ha Nguyen Nguyen 27 0,01 3 Oslo Erik Hagbø Hagbø 27 0,01 3 Kolbotn Frank Ellof Åbyholm Åbyholm 27 0,01 3 Bekkestua Mette Dalseide Dalseide 27 0,01 3 Bergen Olav Engebret Thon Thon 27 0,01 3 Snarøya Robin Kamark Kamark 27 0,01 3 Moss Markus André Nordby Nordby 26 0,01 3 Oslo Ingjerd Cecilie Spiten Spiten 26 0,01 3 Vettre Espen Dyvi Auto Spar As 26 0,01 3 Stabekk Marius Maske Marius Maske As 26 0,01 3 Trondheim Eivind Farstad Ejf Holding As 25 0,01 3 Molde Bernhard Johan Sandvik Pensato As 25 0,01 3 Trondheim Birger Nergaard Acane As 25 0,01 3 Oslo Frank W, Mortensen Managon Invest As 25 0,01 3 Larvik Haavard Lien Lion Holding As 25 0,01 3 Oslo Joar Grimsbu Initio Invest As 25 0,01 3 Trondheim Per Jachim Jæger Per J Holding As 25 0,01 3 Nesttun Pål Ulstrup Tønnessen Tønnessen 25 0,01 3 Oslo Svein Asbjørn Andersen Saaco As 25 0,01 3 Drammen Ghirmai Tesfai Tesfai 25 0,01 3 Oslo Jomar Kilnes Kilnes 25 0,01 3 Trondheim Susanne Gustavsen Gustavsen 25 0,01 3 Oslo Espen Berg Berg 24 0,01 3 Kongsberg Agnes Elisabeth Werring Lotus Invest As 24 0,01 3 Oslo Peter Lorange S, Ugelstad Invest As 24 0,01 3 Oslo Jens Kristian Juberg Nordesign Holding As 24 0,01 3 Trondheim Arne Otto Sandaker Arosa Invest As 24 0,01 3 Rygge Fredrik Skavlan Skavlan 24 0,01 3 Oslo Kjersti Hoel Skotte Skotte 24 0,01 3 Stabekk Thomas Nordli Stenersen, Eva Weel Skram Heartmakermusic As 24 0,01 3 Oslo Trude Viole Stene Stene 24 0,01 3 Ranheim Øystein Grimstad Grimstad 24 0,01 3 Oslo Tor Mikkel Wara Vaara As 24 0,01 3 Oslo Didrik Dege Dimmen Dimmen 24 0,01 3 Oslo Stig Arff Kybeko As 24 0,01 3 Nesodden Phillip Ingebrigtsen Ingebrigtsen 23 0,01 3 Randaberg Jon Holm Jon Holm Holding As 23 0,01 3 Stabekk Stig Brobakken Sbr Invest As 23 0,01 3 Grimstad Ståle Lindgren Horni Eiendom As 23 0,01 3 Slependen Espen Skorstad Drexciya As 23 0,01 3 Oslo Terje Aasebø Aasebø 23 0,01 3 Oslo Gina Cecilie Werring Pinastro As 23 0,01 3 Oslo Geir Mathisen Mathisen 23 0,01 3 Bodø Arne Olav Myrland Sørensen Sørensen 23 0,01 3 Ballstad Harald Ellefsen Sofell As 23 0,01 3 Trondheim Ragnhild Merete Myhrstad Myhrstad 23 0,01 3 Sandvika Jon Reinert Stokkeland Stokkeland 22 0,00 3 Vigrestad Karl Svein Høiland Høiland 22 0,00 3 Tolvsrød Thomas Åbyholm Åbyholm 22 0,00 3 Oslo Dan Gunnar Råmunddal Råmunddal 22 0,00 3 Nesøya Per Christian Grønntun Asplund Asplund 22 0,00 3 Oslo Harald Stendebakken Dankworth Dankworth 21 0,00 3 Oslo Sverre Hansen Hansen 21 0,00 3 Sandnes Rune Tor Frønes Rf Dialog As 21 0,00 3 Skien Sigge Magne Pedersen Trulow As 21 0,00 3 Oslo Tore Johannes Sundvor Sundvor 21 0,00 3 Skien Torstein Tiller Tiller 21 0,00 3 Trondheim Aleksander Dawid Rosinski Rosinski 21 0,00 2 Oslo Øivind Christian Thuen Thuen 21 0,00 2 Rasta Morten Svendsen Kki Invest As 21 0,00 2 Oslo Tor Ole Aakervik Aakervik 21 0,00 2 Flatanger Bjarte Solheim Elementum As 20 0,00 2 Vettre Andreas Schjønhaug Schjønhaug As 20 0,00 2 Oslo Ulf Eugen Jonassen Jonassen 20 0,00 2 Oslo Arild Hermansen Herman As 20 0,00 2 Oslo Bjrøn Ronny Støylen Støylen 20 0,00 2 Oslo Erik Holst Ncs Energy Consultants As 20 0,00 2 Hafrsfjord Espen Stenersen Ez Holding As 20 0,00 2 Oslo Fabiana Viana Michaelsen, Jørgen Veie Færevaag Eterna As 20 0,00 2 Oslo Geir M, og Reidun K, Aarstad Graa As 20 0,00 2 Stavanger Hans Petter Lier Hpl Prosjekt As 20 0,00 2 Oslo Herman Høst Høst 20 0,00 2 Oslo Jill-Mari Eggesbø Eggesbø Eiendom As 20 0,00 2 Fosnavåg Karl Erik Staubo Kes As 20 0,00 2 Oslo Kristin Agnethe Løkstad Magnus-Andresen Magnus-Andresen 20 0,00 2 Oslo Kristoffer Munthe Aasbø Koff Holding As 20 0,00 2 Snarøya Lars Torbjørn Dragland Dragland 20 0,00 2 Sortland Milorad Knezevic Knezevic 20 0,00 2 Oslo Odd-Fredrik K, Furru Hephi Invest As 20 0,00 2 Snarøya Per Anton Hansen Anton Invest As 20 0,00 2 Snarøya Per Gunnar Voldberg Pv Holding As 20 0,00 2 Halden Ståle Kolbjørn Angel Ingvarda As 20 0,00 2 Snarøya Svein Osland Vegebakken As 20 0,00 2 Flaktveit Svein Thomas Halvorsen Sth Invest As 20 0,00 2 Sarpsborg Terje Mehren Mehren Revisjon As 20 0,00 2 Nesbru Torgeir Haug Haug 20 0,00 2 Oslo Trond Kyrkjebø Kyrkjebø 20 0,00 2 249570 Singapore Ørjan Robergsen Robertsen 20 0,00 2 Melbu Ken Hovstad Hovstad 20 0,00 2 Holmestrand Ernst Henning Isaksen Isaksen 20 0,00 2 Frekhaug Erik Jølberg Høgda As 19 0,00 2 Tranby Jan Østerhaug Østerhaug 19 0,00 2 Elverum Steinar Skjervik Steinar Skjervik Holding As 19 0,00 2 Randaberg Aage Eikeland Nord Development As 19 0,00 2 Oslo Renate Marie Vik Vik 19 0,00 2 Oslo Knut Friberg Mortensen Mortensen 19 0,00 2 Drammen Jarle Bernholdt Barnholdt As 19 0,00 2 Oslo Jan Ivar Ljosland Airspace Holding As 19 0,00 2 Oslo Arild Skadsheim Skadsheim 19 0,00 2 Sandnes Geir Emblem Emblem 18 0,00 2 Oslo Åslaug Tveterås Tveiterås 18 0,00 2 Oslo Hanne-Marie Gustavsen Gustavsen 18 0,00 2 Oslo Bjørnar Dramstad Utla Invest As 18 0,00 2 Oslo Helge Myrhaug Myrhaug 18 0,00 2 Oslo Espen Thoresen Thoresen 18 0,00 2 Oslo Falguni Mahendra Bhuta Bhuta 18 0,00 2 Oslo Gunnar Ellingsen Ellingsen 18 0,00 2 Bjørkelangen Hans Henning Meaas Meaas 18 0,00 2 Oslo Henning Wiig Karten As 18 0,00 2 Sandnes Solveig og Christian F, Petersen Karmasol & Partners As 18 0,00 2 Oslo Tom Willy Borthen Borthen Gruppen As 18 0,00 2 Ytre Enebakk Trond Vinje Hana Hana 18 0,00 2 Lillestrøm Yngve Myhre Nima Invest As 18 0,00 2 Oslo Pål Siljubergsåsen Embryonical As 18 0,00 2 Oslo Henrik Grytbak Hermansen Hermansen 18 0,00 2 Trysil Hans Kåre Flø Flø 18 0,00 2 Oslo Anne Grete Næss Næss 18 0,00 2 Oslo Anne Mette Much-Thore Pure Future As 18 0,00 2 Oslo Snorre Erik Øverland Trapesa As 18 0,00 2 Nesbru Thomas Knutsen Pemu As 17 0,00 2 Moss Trine Gullerud Gullerud 17 0,00 2 Rådal Hans Tormod Vike Vike 17 0,00 2 Sandefjord Fredrik Øyen Øyen 17 0,00 2 Lillehammer Hallvard Flatland Euro Tv As 17 0,00 2 Høvik Magnus Torp Christensen Christensen 17 0,00 2 Trondheim Sigurd Sundre Sundre 17 0,00 2 Hol Helge og June Lundeby Hærland Holding As 17 0,00 2 Hærland Evelien Josee Kris Jacobs Jacobs 17 0,00 2 Oslo Jon Staalesen Staalesen 17 0,00 2 Kristiansand S Karl-Erik Moberg Moberg 17 0,00 2 Bergen Guttorm Bjerke Guttis As 17 0,00 2 Oslo Roar Dale Aquery Holding As 17 0,00 2 Eidsvoll Ivar Garnes Garnes 16 0,00 2 Sandnes Peter Reland Frontinus As 16 0,00 2 Hosle Erik Holm Hartvedt Eller Invest As 16 0,00 2 Asker Bjørn André Haaland Haaland 16 0,00 2 Asker Håvard Moe Moe 16 0,00 2 Kongsberg Markus Bengt Mikael Berg Berg 16 0,00 2 Asker Thorstein Wines Wines Consulting As 16 0,00 2 Kolbotn Bjørn Drange og Mette Lise Hassing Gofi As 16 0,00 2 Gressvik Eva Marit Ekle Ekle 16 0,00 2 Mersin 10 Leif Joachim Moltke-Hansen Moltke-Hansen 16 0,00 2 Oslo Morten Angelil Bimo Kapital As 16 0,00 2 Oslo Øystien Næss Næss 16 0,00 2 Florvåg Benjamin Sommer Lean Venture As 16 0,00 2 Høvik Tom Konow Konow 16 0,00 2 Godvik Kaare, Merete, Kristian, Marianne, Birgitte, Elisabeth Gisvold Uniqum As 16 0,00 2 Trondheim Jan Fredrik Skjeltorp Skjeltorp 16 0,00 2 Larkollen Trond Riiber Knudsen Trk Group As 16 0,00 2 Oslo Marcus Kristoffer Johansson Johansson 16 0,00 2 Oslo Tom Reidar Winther Quaestus As 16 0,00 2 Oslo Anders Reland Reland 16 0,00 2 Hosle Arne Cato Hannisdahl Hannisdahl 16 0,00 2 Oslo Erlend Mathiesen Kleive 16 0,00 2 Bærums Verk Kjell Endre Wenstad Wenstad 16 0,00 2 Disenå Stein Ådne Bergan Bergan 16 0,00 2 Åmot Milan Nikolic Miin Invest As 15 0,00 2 Oslo Roger Jan Stige Stige 15 0,00 2 Oslo Tor-Øyvind Skjelvik Skjelvik 15 0,00 2 Haslum Asbjørn André Myrlund Rundfjell As 15 0,00 2 Vettre Arild Abel Engh Kilen As 15 0,00 2 Snarøya Audun Abelsnes Abelsnes 15 0,00 2 Oslo Bjarne Rieber Rika As 15 0,00 2 Bergen Dimitri Schjelderup Bruns Dimitri Bruns Holding As 15 0,00 2 Hafrsfjord Erik Thrane Løvoll Løvoll 15 0,00 2 Fornebu Harald Haukås Haukås Konsulentene As 15 0,00 2 Stavanger Jens Hetland Avita As 15 0,00 2 Oslo Jørgen Olav Elvik As Edel 15 0,00 2 Oslo Kanwarjit Tony Singh Bansi Bansi 15 0,00 2 Rasta Knut Peder Daugaard Dunkik As 15 0,00 2 Ålgård Kristian Andersen Bjerke Chaiselongue As 15 0,00 2 Høvik Mads Søyland Bakjord Bakjord 15 0,00 2 Oslo Marius Gabrielsen Ørbog Ørbog 15 0,00 2 Trondheim Per Arild Bang Jensen In West Holding As 15 0,00 2 Gjøvik Per Ivar Steinsund Damperiet Holding As 15 0,00 2 Bodø Rune Aasegg Aasegg 15 0,00 2 Hjellestad Steinar Schønning Holtskog Holtskog 15 0,00 2 Oslo Trond Brandeggen Excelsior Invest As 15 0,00 2 Molde Xu Zhao Zhao 15 0,00 2 Bekkestua Øystein Bråta Oliverlunden As 15 0,00 2 Oslo Jens Kristian Berg Berg 15 0,00 2 Nevlunghavn Lars Fredrik K, Eriksen Prosvir Holding As 15 0,00 2 Oslo Kristin Jøssang Jøssang 15 0,00 2 Nesbru Joachim Thoner Thoner 15 0,00 2 Røyken Marius Plejdrup Rønningen Parktech Invest As 15 0,00 2 Oslo Jonathan Hjelm-Hansen Nordbotten Nordbotten 14 0,00 2 Kolbotn Trygve Hillesland Hillesland 14 0,00 2 Oslo Therese Hallén-Hasaas Alf Hallén As 14 0,00 2 Asker Kenneth Løvold Kenneth Løvold Invest As 14 0,00 2 Oslo Marita og Jon Olav Gjengstø Hunderi Ma-Jo Holding As 14 0,00 2 Fredrikstad Filip Knudsen Knudsen 14 0,00 2 Oslo Espen Brede Bang Fmx Holding As 14 0,00 2 Krokkleiva Frode Erling Foss Fef Invest As 14 0,00 2 Oslo Nicolai Catincho Eitzen Eitzen 14 0,00 2 Oslo Ola Henrik Rasmussen O H Rasmussen As 14 0,00 2 Husøysund Ole Johan Olsen Ole Johan Olsen Invest As 14 0,00 2 Husøysund Sigurd Mads Andenæs Vest Invest As 14 0,00 2 Stavanger Thore Kristian Holthe Holthe 14 0,00 2 Lier Øyvind Mikalsen Mikalsen 14 0,00 2 Stavanger Mohammad Umar Raza Ishaq Ishaq 14 0,00 2 Oslo Inger Werner Werner 14 0,00 2 Rasta Zhiyu Luo Luo 14 0,00 2 Oslo Petter Nicolai Andersen Andersen 14 0,00 2 Oslo Gorm Erik Steine-Eriksen Viasoft As 14 0,00 2 Oslo Leo Paul Kjelsås Kjelsås 14 0,00 2 Gamle Fredrikstad Martin Ingar Østlie Nilsen Nilsen 14 0,00 2 Oslo Per Norvalt Svartefoss Svartefoss 14 0,00 2 Oslo Øystein Rø Kvitsteinen As 14 0,00 2 Oslo Erik Sauar Sauar Invest As 13 0,00 2 Oslo Gry Cecilie Eriksen Haga Slettefjell Invest As 13 0,00 2 Oslo Heine Strømme Strømme Strøm As 13 0,00 2 Oslo Jan Ove Hafstad Hafstad Invest As 13 0,00 2 Førde Oddvar Hilleren Hilleren 13 0,00 2 Hokksund Stian Aarhus Aarhus 13 0,00 2 Oslo Stein Helge Fredheim Fhs Holding As 13 0,00 2 Trondheim Vegar Eriksen Giæver Giæver 13 0,00 2 Oslo Jan Egil Bjørdal Bjørdal 13 0,00 2 Egersund Susann Ribe Ribe 13 0,00 2 Oslo Roy Are Stornes Stornes 13 0,00 2 Ulsteinvik Per Øyvind Voie Voie 13 0,00 2 Oslo Per Arne Ringen Ringen 13 0,00 2 Oslo Anders Bergland Ross-Havet As 13 0,00 2 Hosle Axel Olav Kolle Magua As 13 0,00 2 Oslo Christopher Harlem Ølja As 13 0,00 2 Oslo Jens Birger Raanaas Raanaas 13 0,00 2 Oslo Johan Helle Helle 13 0,00 2 Trondheim Ove-Johan Larssen Larssen 13 0,00 2 Herøy Gustav Bertrand Lund Steen Steen 12 0,00 1 Oslo Mari-Anne Walum Walum 12 0,00 1 Kolbotn Jan Erik Ellingsen Prosano As 12 0,00 1 Bekkestua Mats Eliassen Kvilhaug Kvilhaug 12 0,00 1 Slependen Sverre Andresen Sva Eie As 12 0,00 1 Oslo Aslaug Johanne Risøy Risøy 12 0,00 1 Loddefjord Roy Mangersnes Roy Mangersnes Wildphoto As 12 0,00 1 Figgjo Kjell Garperstad jr, Garpestad Invest As 12 0,00 1 Egersund Geir Toralf Brekke Brekke 12 0,00 1 Bardufoss Myhoa Thi Kieu Kieu 12 0,00 1 Oslo Bente Avnung Landsnes Landsnes 12 0,00 1 Drøbak Erik Jensen Egansti Invest As 12 0,00 1 Tjodalyng Geir Lie Lie 12 0,00 1 Oslo Harald Werner Grannes Kanoa As 12 0,00 1 Oslo Jan Erik og Elisabeth Baråt Fjeldheim Tannlaus As 12 0,00 1 Hosle Jo Kleivan Bee612 As 12 0,00 1 Bekkestua Knut Ingvald Bøstrand Bøstrand 12 0,00 1 Åheim Kris Riise Kriise As 12 0,00 1 Oslo Kristian Bakken Barøfoss Invest As 12 0,00 1 Notodden Kåre Sørensen Sørensen 12 0,00 1 Fevik Malvin Johan Sperre Sperre 12 0,00 1 Nesttun Mona Arner Knudtzon Knudtzon 12 0,00 1 Oslo Omar Ali Paulsen Bekheet Halv Kylling As 12 0,00 1 Oslo Petter Collier Havcollen As 12 0,00 1 Oslo Richard Raanaas Rira As 12 0,00 1 Oslo Rolf Bjørn Gundersen Gundersen 12 0,00 1 Fredrikstad Siren og Elin Zeitz Schou Lund Verdiinvest As 12 0,00 1 Hamar Trygve Nornes Senron As 12 0,00 1 Sunndalsøra Wei Huang Huang 12 0,00 1 Oslo Åge Frankmo Frankmo 12 0,00 1 Ottestad John Andreas Johansen Kalland 12 0,00 1 Naustdal Kjell Arne Johansen Johansen 12 0,00 1 Oslo Henrik Kristoffer Havnå Havnå 12 0,00 1 Oslo Jon Sandnes Sandnes 12 0,00 1 Rykkinn Svein, Henrik, Brynjar og Håvard Haug Colina Holding As 12 0,00 1 Maura Øyvind Kjærnes Kjærnes 12 0,00 1 Moss Emil Skjelbred Skjelbred 12 0,00 1 Oslo Zina Emami Kristiansen Kristiansen 12 0,00 1 Oslo Jørgen Midtbø Midtbø 12 0,00 1 Hauge I Dalane Reinert Lande Lande 12 0,00 1 Vollen Mikkel Sinclair Lyngar Lyngar As 12 0,00 1 Bodø Arild Skadsheim Arild Skadsheim Invest As 11 0,00 1 Sandnes Bjørnar Reitan Reitan Lykke Invest As 11 0,00 1 Ranheim Janecke Frønsdal Jørgensen Jørgensen 11 0,00 1 Rådal Jashar Nikkhah Nikkhah 11 0,00 1 Mjøndalen Magne Stoknes Stoknes 11 0,00 1 Oslo John Tormod Hovet Hovet 11 0,00 1 Bodø Alina og Christian Rognaldsen Westfield As 11 0,00 1 Stabekk Johan Marcus Beer Holm Jomaho As 11 0,00 1 Oslo Lenn Magne Solheim Solheim 11 0,00 1 Snarøya Per Wilhelm Johnsen As Vi-Will 11 0,00 1 Oslo Roger Granheim Gimleveien Invest As 11 0,00 1 Fjellhamar Svein-Erik Stiansen Tyrihans Invest As 11 0,00 1 Asker Svere Oksvold Oksvold 11 0,00 1 Dyrvik Torstein Natås Hanssen Hanssen 11 0,00 1 Trondheim Marius Schøyen Fadum Fadum 11 0,00 1 Stokke Kyrre Overland Andersen Koa Holding As 11 0,00 1 Oslo Håkon Wessel Asak Asak 11 0,00 1 Kongsvinger Are Berger Berger 11 0,00 1 Aurskog Magnus Tronstad Tronstad 11 0,00 1 Harstad Leif Roald Pedersen Pedersen 11 0,00 1 Hagan Leif Litlehamar Litlehamar 11 0,00 1 Førresfjorden Bjørn Magne Dybedokken Dybedokken 11 0,00 1 Nesbru Morten Grüger Hæstad Hæstad 11 0,00 1 Oslo Anders Hellum Hellum 11 0,00 1 Holmsbu Geir Drabløs Drabløs 11 0,00 1 Frogner Harald Gunnar Andersen Andersen 11 0,00 1 Dokka Jan Kristian Strangerhaugen Stangerhaugen 11 0,00 1 Oslo Ragnvald Egil Oulie-Hansen Oulie-Hansen 11 0,00 1 Oslo Asle Myhr Myhr 10 0,00 1 Eikangervåg Yngve Bollie Bollie 10 0,00 1 Hundvåg Torgeir Aksel Johansen Johansen 10 0,00 1 Oslo Torstein Ryen Løver Løver 10 0,00 1 Nesodden Vegard Nekstad Nexta As 10 0,00 1 Tingvoll Lars J, Nå Nå 10 0,00 1 Nå Bente Margareth Søfteland Bøhler Exaro Holding As 10 0,00 1 Asker Knut Magne Bendiksen Bendiksen 10 0,00 1 Drammen Samuel Opedal Nixon Nixon 10 0,00 1 Oslo Tor Erling Moksnes Moksnes 10 0,00 1 Grålum Morten Glaviin Glavin 10 0,00 1 Oslo Pål Gundersen og Hans Olav Bjerketvedt Bolig & Eiendomsutvikling As 10 0,00 1 Kolbotn Adrian Osmanli Osmanli 10 0,00 1 Sætre Aksel Falch Bekken Bekken 10 0,00 1 Nøtterøy Are Lorentsen Lorentsen 10 0,00 1 Tomasjord Arild Lillenes Sunn Prosjekt As 10 0,00 1 Stord Arnstein Peter Fjeld Fjeld 10 0,00 1 Oslo Arvid G, Jacques Bergvall Amelea As 10 0,00 1 L-1637 Luxembourg Bjørn Ervik Ervik 10 0,00 1 Geilo Bård Gundersen Bård Gundersen Invest As 10 0,00 1 Longyearbyen Carl Otto Herzog Øksengård Øksengård 10 0,00 1 Oslo Christian Holm Nilsen Ciel As 10 0,00 1 Bjorbekk Dan Carl Gustaf Ullén Ullén 10 0,00 1 Bærums Verk Dyar Al-Ashtari Dyar Holding As 10 0,00 1 Fredrikstad Einar Bjørn Sivertsen Sivertsen 10 0,00 1 Bodø Einar Haugstad Hm Forvaltning As 10 0,00 1 Nesoddtangen Eivind Robert Buckner Erb Holding As 10 0,00 1 L-2953 Luxembourg Emil Miguel Petersen Petersen 10 0,00 1 Oslo Erik Alsaker Alsaker 10 0,00 1 Vettre Finn Reidar Korsrud Korsrud 10 0,00 1 Lørenskog Gunnar Selvaag Selvaag 10 0,00 1 S-23435 Lomma Hanne Marie Bjelland Bjelland 10 0,00 1 Drøbak Harald Christian H, Rye Holmboe Holding As 10 0,00 1 Oslo Helle Sibbern Sørensen og Rikard Magnus Braaten H&R Capital As 10 0,00 1 Oslo Inge Emil Halvorsen Ocius As 10 0,00 1 Oslo Ivar Sollie Sollie 10 0,00 1 Røyneberg Jan Eide Eide 10 0,00 1 Stathelle JanHelge Eikrem Eikrem 10 0,00 1 Jar Jarl Magne Lunde Jm Lunde Eiendom As 10 0,00 1 Etnedal Jarle Kristen Roti Roti 10 0,00 1 Oslo Jason Richard Eckhoff Eckhoff Holding As 10 0,00 1 Oslo Johan Rasting Rasting 10 0,00 1 Husøysund John Harald Akre-Aas Joce As 10 0,00 1 Oslo Ketil Lia Ervik Ervik 10 0,00 1 Geilo Kjell Magne Bua Dønning As 10 0,00 1 Sveio Kjetil Holm Holm 10 0,00 1 Lillehammer Knut Martin Hegg Zum As 10 0,00 1 Sem Lars Erik Oppegaard Oppegaard 10 0,00 1 Jar Lars Hareide Brekke Brekke 10 0,00 1 Åfjord Lasse Sandvik Sandvik 10 0,00 1 Mathopen Linn Elisabeth Brynildsen Bella Holding As 10 0,00 1 Manstad Liv-Kari Kroken og Egil Johansen Fibie Invest As 10 0,00 1 Vestre Gausdal Magne Johannes Heldal Heldal 10 0,00 1 Bergen Magnus Tvenge Tvenge 10 0,00 1 Oslo Morten Møgster Momo As 10 0,00 1 Kolbeinsvik Nicolay Antonio Bang Tonito As 10 0,00 1 Haslum Nils Sønnichsen Krogsrud Quest Invest As 10 0,00 1 Oslo Oddvar Lien Lien 10 0,00 1 Drangedal Ole Petter Skonnord Skonnord 10 0,00 1 Oslo Palmar Martin Gjerde Gjerde 10 0,00 1 Gjerdsvika Per Steinar Upsaker Patagonia Invest As 10 0,00 1 Billingstad Pierre Olof Nilsson Illberg Invest As 10 0,00 1 Kolbotn Pål Krantz Pål Krantz Friko Holding As 10 0,00 1 Laksevåg Pål Terje Evensen Pål T Evensen As 10 0,00 1 Oslo Rebekka og André Herlofsen Ferdinand Invest As 10 0,00 1 Oslo Roger Sæter Kontorhuset Surnadal As 10 0,00 1 Surnadal Rolf Arild Saltvik Saltvik 10 0,00 1 Levanger Stein Olaf Onarheim Amarantos As 10 0,00 1 Bergen Sverre Konrad Schau Schau 10 0,00 1 Oslo Terje Korsmo Korsmo 10 0,00 1 Kirkenær Thomas Mylen Mylen 10 0,00 1 Stabekk Thor Henry Andersen Andersen 10 0,00 1 Ålesund Thorbjørn og Grete Lise Graarud Ltg Norway As 10 0,00 1 Drøbak Tom Arne Birgersen Birgersen 10 0,00 1 Oslo Tom Larsen Larsen 10 0,00 1 Oslo Tom Skundberg Toam Invest As 10 0,00 1 Oslo Tom-Arne Furnes Furnes Holding As 10 0,00 1 Fyllingsdalen Tommy Johannessen Miti Invest As 10 0,00 1 Oslo Tonny Jensen Jensen 10 0,00 1 Lillestrøm Tore Jørgen Kaarsberg Acinos Invest As 10 0,00 1 Stabekk Trym Nordhus Cap Nord Holding As 10 0,00 1 Jar Widar Blakstad Blakstad Maskin As 10 0,00 1 Gjettum Åge Årdal Årdal 10 0,00 1 Borgund

Politikk, media og sport

Tidligere FpU-topp Lars Erik Grønntun er ansatt i Kahoot, og med aksjer for hele 134 millioner har han nok incentiver til å gjøre sitt beste. Thomas Giertsen har kjøpt Kahoot på inspirasjon fra sin fetter, Eilert Hanoa, og har aksjer for over 100 millioner.

Ishockeyspiller Anders Myrvold er blitt finansfrelst etter å ha fått kontakt med Jan Haudemann-Andersen. Han har Kahoot-aksjer for over 30 millioner.

Her er også tennisspiller Casper Ruud med 6 millioner - også han har kjøpt på inspirasjon fra tennisinteresserte Haudemann. Tidligere automatkonge Bjørn Hanevik har plutselig dukket opp som Kahoot-millionær. For Endre Røsjø, Trond Lykke, Harald Moræus Hanssen og Torgeir Mjør Grimsrud betyr Kahoot-millionene mindre i den store sammenhengen.

Skavlan og Weel Skram

Fredrik Skavlan og Eva Weel Skram er ikke typiske aksjeinvestorer, men de er i Kahoot. Det er også tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og tidligere TV-kjendis Hallvard Flatland.

På aksjonærlistene viser også selveste eks-børsdirektør Bente Landsnes seg.

Et par fotballspillere er det også. Eks Rosenborgspiller Helge Aune har aksjer for 36 millioner, mens Ole Petter Skonnord må nøye seg med usle 1,2 millioner - på samme nivå som eks Norwegian-topp Frode Foss, eks Active Brands-topp Øystein Bråta og eks BI-rektor Peter Lorange.