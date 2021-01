Oracle landet betydelig trio

Like før årsskiftet landet Oracle tre betydelige kontrakter i Norge. Avtalene er alle på kritiske forretningsløsninger utviklet for skyen.

– Det skjer utrolig mye på teknologisiden. Skybølgen har vart en stund, men da har man flyttet eksisterende løsninger til leverandører som AWS og andre, sier salgsdirektør Kurt Friis Jensen i Oracle Norge.

Flytter kritiske løsninger

– Det man nå opplever er at man ser den samme utviklingen på kritiske løsninger, som virksomhetenes ERP-system. fortsetter han.

Oracle Norge har signert kontrakter med Kongsberg Defence and Aerospace har anskaffet, Salmar og Arendals Fossekompani.

Salmar har gått til anskaffelse av logistikkløsninger. Målet er å forbedre kontroll og styring av den omfattende daglige logistikken, bedre kvalitet og øke marginer innenfor transport.

Arendals Fossekompani (AFK) har valgt skybaserte verktøy fra Oracle for finansiell konsolidering og planlegging for å effektivisere rapporteringen og for å møte formelle krav fra nasjonale og europeiske myndigheter.

Kongsberg Defence and Aerospace har anskaffet Oracle Cloud ERP og EPM for å sammenstille og rapportere akkumulerte finansielle data fra selskapets forskjellige forretningsenheter.